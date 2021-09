Uma Thurman partage le “secret le plus sombre” pour protester contre la loi sur l’avortement au Texas

Uma Thurman exprime son opposition à l’interdiction de l’avortement au Texas en s’ouvrant sur son passé douloureux.

Dans un éditorial du Washington Post publié le mardi 7 septembre. Le 21 janvier, la star de Pulp Fiction de 51 ans a partagé publiquement pour la première fois qu’elle avait avorté à la fin de son adolescence en Allemagne après avoir été enceinte d’un homme beaucoup plus âgé alors qu’elle vivait à l’étranger pour un concert d’acteur.

Appelant l’avortement “la décision la plus difficile de ma vie”, Uma a écrit qu’elle se sentait responsable de partager sa propre expérience en signe de soutien aux femmes du Texas qui seront affectées par la nouvelle loi.

“Il y a tellement de douleur dans cette histoire”, a-t-elle écrit. “C’a été mon secret le plus sombre jusqu’à maintenant. J’ai 51 ans et je le partage avec vous depuis la maison où j’ai élevé mes trois enfants, qui sont ma fierté et ma joie. Ma vie a été extraordinaire, parfois remplie avec le chagrin, le défi, la perte et la peur – tout comme la vie de tant de femmes – mais aussi marquée, comme la leur, par le courage et la compassion. »