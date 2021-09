Uma Thurman révèle qu’elle a eu un avortement à l’adolescence

L’interdiction restrictive de l’avortement au Texas a suscité de vives opinions des deux côtés de l’allée politique, et l’actrice Uma Thurman a écrit un courageux éditorial dans le Washington Post pour dénoncer la loi et partager son histoire personnelle avec l’avortement. L’actrice de Kill Bill a admis que lorsqu’elle était adolescente, elle est tombée enceinte alors qu’elle était en couple avec un homme beaucoup plus âgé. Elle vivait en Europe pour le travail et n’avait ni le soutien ni la position dans sa carrière pour élever un enfant, elle a donc décidé de se faire avorter après les conseils de sa famille. “Mon fantasme enfantin de maternité a été solidement corrigé alors que je pesais les réponses à leurs questions très précises”, a écrit Thurman. “Je venais tout juste de commencer ma carrière et je n’avais pas les moyens de me procurer un foyer stable, même pour moi-même. Nous avons décidé en famille que je ne pouvais pas vivre ma grossesse et avons convenu que l’interruption de grossesse était le bon choix. . Mon cœur était néanmoins brisé.”

Thurman a raconté la gentillesse du médecin qui a mené sa procédure et a expliqué que même si un avortement était le bon choix pour elle, en obtenir un était toujours son “secret le plus sombre”. Thurman allait avoir trois enfants plus tard dans sa vie, et elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais pu avoir la vie qu’elle a eue si elle n’avait pas avorté alors qu’elle était encore adolescente. “Ma vie a été extraordinaire, parfois rempli de chagrin, de défi, de perte et de peur – tout comme la vie de tant de femmes – mais aussi marqué, comme la leur, par le courage et la compassion », a poursuivi Thurman. « J’ai conçu mes beaux enfants magiques avec des hommes que j’aimais et en qui j’avais suffisamment confiance pour oser mettre un enfant au monde. Je ne regrette pas le chemin parcouru. J’applaudis et soutiens les femmes qui font un choix différent. L’avortement que j’ai eu à l’adolescence a été la décision la plus difficile de ma vie, un qui me causait de l’angoisse à l’époque et qui m’attriste encore aujourd’hui, mais c’était le chemin vers la vie pleine de joie et d’amour que j’ai vécue. Choisir de ne pas garder cette grossesse précoce m’a permis de grandir et de devenir la mère que je voulais et que je devais être.”

Thurman a expliqué qu’elle n’avait rien à gagner mais peut-être beaucoup à perdre avec cet aveu, mais “J’espère qu’un peu de lumière brillera, atteignant les femmes et les filles qui pourraient avoir honte de ne pas pouvoir se protéger et n’avoir aucune agence Je peux vous assurer que personne ne se retrouve exprès sur cette table.

“La loi du Texas sur l’avortement a été autorisée à entrer en vigueur sans argument par la Cour suprême, ce qui, en grande partie à cause de son manque de diversité idéologique, est un terrain de prédilection pour une crise des droits humains pour les femmes américaines”, a écrit Thurman, soulignant l’inégalité qui va s’envenimer. “Cette loi est encore un autre outil discriminatoire contre ceux qui sont économiquement défavorisés, et souvent, en effet, contre leurs partenaires. Les femmes et les enfants de familles riches conservent tous les choix du monde et courent peu de risques.”

En fin de compte, Thurman choisit de terminer sur une note encourageante, exprimant sa solidarité avec les femmes texanes. « À vous tous – aux femmes et aux filles du Texas, qui ont peur d’être traumatisées et traquées par des chasseurs de primes prédateurs ; à toutes les femmes indignées par le fait que les droits de notre corps soient pris par l’État ; et à tous ceux d’entre vous qui sont rendus vulnérables et soumis honte parce que tu as un utérus — je dis : je te vois”, conclut-elle. Courage. Tu es belle. Tu me rappelles mes filles.