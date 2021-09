Umang Puri rejoint FoxyMoron en tant que directeur créatif, North

Umang Puri a plus de sept ans d’expérience dans la publicité numérique.

L’agence numérique de création et de performance FoxyMoron (qui fait partie du réseau Zoo Media) a nommé Umang Puri au poste de directeur créatif, North. Dans ce rôle, il dirigera les opérations créatives pour la clientèle nord de l’agence et travaillera avec les agences du Zoo Media Network. Umang Puri rendra compte à Dhruv Warrior, directeur créatif national, Zoo Media Network.

Umang Puri est un homme d’idées qui a une approche détaillée de son travail qui complète sa connaissance approfondie du monde numérique, a déclaré Dhruv Warrior, directeur créatif national, FoxyMoron. « La combinaison est vitale pour élever la production créative pour FoxyMoron, qui est un domaine clé lors de la fourniture de solutions numériques innovantes à nos clients. Umang Puri sera une force motrice de notre direction créative dans le Nord et nous sommes impatients de l’avoir à bord », a ajouté Warrior.

Puri a plus de sept ans d’expérience dans la publicité numérique, ayant travaillé avec des marques de renom telles que Nissan, Datsun, Motorola, BoAt Lifestyle, Henkel, WeWork, Nestlé, Dabur et diverses autres marques dans le B2B, la beauté et la mode, entre autres secteurs. Les campagnes d’Umang Puri ont remporté de nombreux prix sur des plateformes comme Abby’s, WARC, Spike Asia et Effies. En 2019, il a également été présélectionné en tant que « Young Spike » aux Spike Asia Awards.

Puri rejoint FoxyMoron de Digitas India, où il occupait le poste de directeur créatif, basé dans leur bureau de Delhi. Avant cela, il était directeur créatif chez FoxyMoron et était basé au bureau de Gurugram.

Pour Umang Puri, avec le lancement du réseau Zoo Media et de ses agences de marques indépendantes, FoxyMoron est au point de basculement d’une transformation importante. « Alors que je commence mon deuxième passage ici, notre objectif est de diriger l’agence vers une plus grande puissance créative en permettant et en habilitant les jeunes talents à devenir des créateurs aux multiples facettes », a-t-il déclaré.

