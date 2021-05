UMass punit incroyablement les étudiants qui ne portent pas de masques à l’extérieur, hors campus – RedState ⋆ .

Trois étudiants de première année à l’Université du Massachusetts à Amherst ont subi une énorme punition de la part du collège pour avoir prétendument violé la politique de restriction de virus de l’université, selon l’affilié de CBS WBZ.

Les trois filles étaient à une fête en plein air hors campus quand elles ont pris une photo sans masque. La photo a ensuite été publiée par quelqu’un sur les réseaux sociaux. La photo a ensuite été envoyée à la direction de l’école. Les filles ont été suspendues de l’école et contraintes de suivre des cours à distance pour le reste du semestre.

Mais en plus de cela, leur apprentissage à distance a été interrompu et ils n’ont pas été autorisés à participer à leur finale, ce qui signifiait que tout le semestre était un gaspillage. Ils devraient recommencer. Ils ne récupéreraient pas l’argent qu’ils ont dépensé pour les frais de scolarité, soit 16 000 $ pour le semestre. De plus, ils doivent présenter une nouvelle demande le semestre suivant et ils ont raté l’inscription au logement.

Une pénalité insensée pour avoir osé ne pas avoir de masque à l’extérieur, en plus d’être hors du campus, ce que l’université pense apparemment pouvoir contrôler. Pour quelque chose qui, même selon l’évaluation du CDC, présente très peu de danger. Puis quelqu’un les a envoyés à l’université. L’école a affirmé avoir donné un certain nombre d’avis aux élèves en général sur les «messages de santé publique» et l’importance de suivre les «protocoles de santé publique», a rapporté WBZ.

De The Blaze:

«Lorsque les cas positifs de COVID-19 ont explosé au sein de la communauté UMass en février 2021, l’université, en consultation avec le département d’État de la Santé publique, a rapidement imposé de sévères restrictions aux activités du campus, y compris la suspension des cours en personne et l’interdiction des étudiants. rassemblements sociaux », a poursuivi l’école. «Il était clair aux étudiants que ceux qui ne se conformaient pas seraient soumis à des mesures disciplinaires, y compris une suspension.

Mais on ne sait pas précisément quel protocole l’école allègue a été violé, d’autant plus qu’il s’agissait d’un événement hors campus. Ou qu’une punition aussi sévère que de perdre leur semestre et leurs frais de scolarité pour une telle «violation» a jamais été énoncée.

Les parents des filles estiment que la punition est trop sévère et ont maintenant intenté une action en justice contre UMass-Amherst.

Histoire sauvage. Trois étudiants de l’UMass-Amherst ont été envoyés emballer – perte de crédits et de frais de scolarité – pour avoir pris une photo à l’extérieur sans masque. Les parents sont furieux et se demandent pourquoi les mêmes règles ne s’appliquent pas aux joueurs de hockey célébrant sur le campus après le championnat national. # WBZ storyZ pic.twitter.com/c1mNECrxXz – David Wade (@davidwade) 7 mai 2021

Parmi leurs plaintes, il y a l’application inégale des règles supposées. Les parents notent comment l’équipe de hockey, qui vient de remporter le championnat national le mois dernier, a accueilli de nombreuses personnes sans masque lors de la célébration. Mais ces étudiants n’ont apparemment subi aucune conséquence pour ces actions.

De WCVB:

«L’université a organisé un défilé / événement pour célébrer la victoire au championnat national de l’équipe de hockey UMass, violant chacune des violations dont elles accusent ces filles», dit le parent. «Il a également violé un ordre exécutif permanent du gouverneur Charlie Baker qui dit:« pas de défilés, pas de festivals ».»

Malheureusement, ce n’est qu’une partie de la folie qui règne actuellement dans les collèges. Ce n’est même pas la seule question comme celle-ci qui a été soulevée, selon le journaliste de Pro Publica Alec MacGillis.