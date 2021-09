UMass vs. #16 Coastal Carolina en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder le football de la NCAA

in

Les UMass Minutemen rencontreront les Coastal Carolina Chanticleers samedi après-midi depuis le Brooks Stadium.

UMass vient de perdre 42-28 contre l’est du Michigan et est toujours à la recherche de sa première victoire depuis 2019, ils auront un test difficile samedi. Quant à Coastal Carolina, ils viennent de remporter une victoire de 28-25 contre Buffalo et tenteront de remporter leur 16e victoire consécutive en saison régulière.

Ce sera un samedi amusant de football universitaire, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le match.

UMass contre #16 Coastal Carolina

Lorsque: samedi 25 septembre

Temps: 13 h HE

Direct: ESPN + (diffuser maintenant) Cotes et lignes de paris du football NCAA

Les cotes de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour samedi à 11h00 HE.

UMass contre Coastal Carolina (-36,5)

O/U : 65,5

Vous voulez de l’action sur la NFL ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.

Couverture supplémentaire du football universitaire par USA TODAY Sports Media Group :

Football Alabama / Football Auburn / Football Floride / Football Géorgie / Football LSU / Football Michigan / Football Michigan State / Football Notre Dame / Football Ohio State / Football Oklahoma / Football Tennessee / Football Texas / Football USC / Football Wisconsin