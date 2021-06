Umbrella Academy de Netflix : tous les nouveaux membres de la distribution de la saison 3

La série de bandes dessinées incroyablement populaire mettra toujours en vedette ses habitués de la saison 2, dont Elliot Page, Aidan Gallagher, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Robert Sheehan et Ritu Arya, ainsi que le Colm Feore susmentionné. Mais pour la troisième saison de The Umbrella Academy, une foule de nouveaux acteurs rejoindront le nouveau Justin H. Min dans le cadre de The Sparrow Academy, et bien sûr un cube télékinésique nommé Christopher est impliqué. Alors, pendant que nous attendons avec impatience de voir ce que la saison 3 a à offrir, jetons un coup d’œil aux acteurs qui rejoindront le casting déjà rempli de The Umbrella Academy à son retour.