Umbrella Academy révèle le casting de la saison 3 alors que Sparrow Academy arrive

La saison trois de Umbrella Academy est plus proche que jamais, et maintenant Netflix a publié une série de nouvelles photos promotionnelles révélant les nouveaux membres de la distribution qui rejoignent la série.

Les nouvelles photos présentent les personnages de la Sparrow Academy qui font leurs débuts dans les prochains épisodes.

Comme les fans de bandes dessinées s’en souviendront, The Sparrow Academy est un sous-ensemble d’enfants d’une chronologie alternative de la Umbrella Academy originale.

Les nouvelles images montrent une série de personnages et les numéros qui leur ont été attribués dans leur enfance.

Justin Michael Cornwell incarne Marcus Hargreeves, Jake Epstein incarne Alphonso Hargreeves et Cazzie David incarne Jaymee Hargreeves dans la troisième saison.

Ils sont tous prêts à apparaître dans la nouvelle saison, qui verra également le retour des favoris des fans.

La troisième manche de The Umbrella Academy tournage récemment terminé, avec des acteurs comme Elliot Page, Emmy Raver-Lampman et Robert Sheehan reprenant leurs rôles de famille dysfonctionnelle et surpuissante.

La série, basée sur la série de bandes dessinées du même nom par Chemin Gérard, suit un groupe d’individus dotés de capacités spéciales qui sont tous nés le même jour et adoptés par un milliardaire excentrique appelé Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore).

Dans la finale de la saison 2, les frères et sœurs adultes Hargreeves retournent chez eux de nos jours après leurs aventures dans les années 1960, pour découvrir une réalité différente de celle qu’ils connaissaient.

Non seulement leur père adoptif Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) est toujours en vie, mais il a formé un groupe différent d’individus surpuissants appelé la Sparrow Academy, qui comprend leur frère Ben (Justin H Min), qui dans leur réalité est mort quand il était un adolescent.

À la fin de la production de la troisième saison de la série, le casting célébré par publier une vidéo taquinant ce qui est à venir.

L’Académie des parapluies est disponible pour regarder sur Netflix.

