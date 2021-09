Umbrella Network acquiert la publicité numérique Oracle Lucidity pour «des dizaines de millions» – CoinDesk

Lucidity a traité plus de 600 millions de transactions, selon un communiqué de presse de jeudi partagé avec CoinDesk. Le problème que Lucidity s’est fixé, dit-il, tourne autour de l’augmentation de la transparence des dépenses publicitaires pour la publicité numérique. Actuellement, plus de 30 milliards de dollars de dépenses publicitaires sont gaspillés chaque année, affirment les entreprises. Plus précisément, Lucidity dit qu’il tente de résoudre le problème en permettant aux annonceurs d’identifier et de réduire les déchets impliqués dans le processus publicitaire.