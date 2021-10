Umbrella Network lance un modèle de tarification pour les dérivés cryptographiques

La solution décentralisée de couche 2 d’Oracle Umbrella Network a introduit un modèle de tarification sans arbitrage pour les dérivés cryptographiques, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le nouveau service vise à fournir aux utilisateurs des ensembles de données de prix en temps réel plus complets en fournissant des informations d’arbitrage gratuites pour les prix des options à l’écosystème crypto.

Prix ​​disponibles pour les écosystèmes ETH et BSC

Dans un premier temps, le modèle de tarification sans arbitrage sera disponible sur Ethereum (ETH / USD) et Binance Smart Chain. Il sera livré avec des ensembles de données d’options complets pour Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum avec les prix d’achat et de vente, les données d’expiration, l’actif cryptographique sous-jacent et la volatilité attendue.

660 nouvelles paires de trading

Umbrella Network comprend 660 nouvelles paires de trading avec 220 instruments d’option, visant à augmenter les profits. Les utilisateurs peuvent accéder aux sources de données via les applications DeFi sur les données de couche 2 (L2D) d’Umbrella Network.

Le partenaire du réseau Umbrella, Sam Kim, a commenté :

DeFi n’a pas de marché d’options viable ou développé. Nous pensons qu’offrir nos données avancées sur les prix des options sans arbitrage sera crucial pour le marché DeFi étant donné l’importance des options dans la finance traditionnelle, non seulement pour la spéculation mais aussi pour la gestion des risques. En tant que service Oracle décentralisé, nous travaillons avec les données nécessaires pour calculer les prix des options sans arbitrage. Ainsi, pour nous, diriger cette évolution vers une tarification efficace des options est la prochaine étape dans la construction d’un marché des produits dérivés florissant.

Le modèle aide à surmonter le manque de données et de liquidité dans les options DeFi

Les utilisateurs sont confrontés à des données et à une liquidité insuffisantes dans l’espace des options DeFi, en particulier lors des expirations et des grèves. Cela a conduit à des écarts de prix d’options et les investisseurs risquent de négocier avec des informations partielles. De plus, ce manque de données a conduit à des prix prohibitifs pour les options DeFi, résultant en un marché mal négocié.

Le modèle de données de non-arbitrage de la plateforme permettra de surmonter ces difficultés et d’offrir des prix plus compétitifs. Il fournira une description complète des marchés d’options, options à maturité variable, mais de même exercice, options à même échéance.

Vision holistique du marché

Les données d’options sans arbitrage d’Umbrella Network fournissent non seulement un ensemble complet de prix, mais également une vue holistique du marché. Il permet aux commerçants de prendre des décisions éclairées.

