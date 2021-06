UMG Nashville signe Sam Williams, petit-fils de Hank, fils de Hank Jr.

UMG Nashville a annoncé la signature de l’auteur-compositeur-interprète Sam Williams, le petit-fils du grand country Hank Williams et le fils de la star Hank Jr.

Talent country à part entière, Sam Williams écrit et joue dans son propre style distinct et d’une honnêteté saisissante. Il perpétue la tradition familiale en fait ses débuts au Grand Ole Opry à l’automne 2019.

« Nous sommes très fiers et ravis que Sam Williams rejoigne Universal Music Group », déclare Cindy Mabe, présidente d’UMG Nashville. « Le talent de Sam est intemporel et illimité. Il a une façon incroyable de communiquer et d’émouvoir comme s’il canalisait des sentiments d’un autre endroit; quelque part au plus profond de lui-même.

“Sa voix puissante et émouvante se combine à sa narration introspective pour vous immerger complètement dans la propre vie de Sam et vous faire ressentir tout ce qu’il ressent”, poursuit-elle. “C’est un talent si spécial et je pense que la musique de Sam aidera à mener la musique country dans sa prochaine évolution.”

Le premier album de Williams, Glasshouse Children, devrait sortir par la société plus tard cet été. Il a déjà partagé un certain nombre de morceaux qui seront inclus dans le set, tels que “Shuteye”, “Can’t Fool Your Own Blood”, “The World: Alone” et le plus récent “10-4”. Il a été acclamé par la critique par American Songwriter, Billboard, NPR, The Tennessean, Rolling Stone et d’autres publications renommées.

En avril, Williams a fait ses débuts à la télévision nationale dans The Late Show avec Stephen Colbert interprétant “Can’t Fool You Own Blood”, qui a remporté une ovation debout. “Il y a beaucoup de douleur gravée dans mon ADN”, a déclaré Williams à propos de sa lignée. “Mais la douleur peut être une belle chose si vous savez comment y faire face.” Avant de se consacrer à la musique, il a étudié le commerce à l’université.

“Pour être honnête, j’ai évité de faire de la musique pendant longtemps”, a-t-il déclaré. “Cela ne m’a jamais été imposé, ce qui m’a facilité les choses”, explique-t-il, “mais en tant qu’enfant, plus que tout, je voulais juste être normal, alors j’hésitais vraiment à emprunter cette voie.”

Précommandez Glasshouse Children.