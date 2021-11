UMG poursuit OpenDeal pour violation de marque déposée par Republic Records

Universal Music Group (UMG) poursuit officiellement la plate-forme d’investissement OpenDeal (faisant affaire sous le nom de Republic) depuis cinq ans pour sa récente expansion dans la musique, qui enfreindrait plusieurs marques de commerce associées au célèbre Republic Records d’UMG.

DMN a obtenu une copie exclusive de l’action directe, que Universal Music Group vient de soumettre à un tribunal fédéral de New York. Selon le dossier clair, le défendeur de la République a officiellement annoncé (via un communiqué) début octobre qu’il ajouterait une sélection d’investissements musicaux à ses offres existantes.

Deux jours après la publication de ce communiqué de presse, UMG a envoyé à la société d’investissement défenderesse une lettre de cessation et d’abstention, relaie la poursuite en contrefaçon de marque, demandant à l’entité « d’exploiter ses nouveaux services liés à la musique sous un nom non-RÉPUBLIQUE. » La nouvelle République a ensuite » déclaré qu’elle était ouverte à la recherche d’une résolution à l’amiable « , poursuit le texte et les pourparlers correspondants ont eu lieu » tout au long du mois d’octobre « .

Mais le défendeur plus tôt ce mois-ci « a mis fin aux discussions de règlement », selon Universal Music, et a avancé le 4 novembre avec le lancement du service d’investissement musical sous le nom d’origine. Ledit lancement englobait spécifiquement la vente d’une participation dans « Mona Lisa », un prochain morceau de Lil Pump (et mettant en vedette Soulja Boy).

L’offre inaugurale d’investissement dans la musique de Republic a atteint l’augmentation maximale de 500 000 $ « en deux heures », déclare le plaignant, et une sortie musicale de KSHMR devrait être prochainement lancée sur la plate-forme, ont déclaré des supérieurs dans leur communiqué susmentionné.

L’« effort volontaire du service d’investissement pour usurper » le nom et les marques du label appartenant à UMG implique la commercialisation de « services liés à la musique… vers les mêmes consommateurs. [as Republic Records]– à savoir, les artistes, les maisons de disques, les managers, les agents et les fans », maintient le label Big Three.

De plus, le nom et les marques de Republic seraient « utilisés en relation avec la gamme complète de biens et de services que les maisons de disques proposent généralement, allant des enregistrements sonores, des marchandises, des billets d’événements, des services promotionnels et des services de paiement de redevances à des investissements littéraux dans artistes, leur musique et leurs entreprises », indique le document.

Ce chevauchement professionnel allégué a entraîné des « préjudices » et des « cas de confusion », procède Universal Music – qui, il convient de le mentionner, « ne s’oppose pas à » l’utilisation passée ou présente par la plateforme d’investissement du nom commercial ou de la marque REPUBLIC en rapport avec avec les services d’investissement ci-dessus, tant qu’ils ne chevauchent pas l’industrie de la musique.

Dans l’un de ces prétendus cas de confusion, une publication de l’industrie de la musique a classé « à tort » des articles sur la plateforme d’investissement Republic dans la même catégorie que Republic Records. Et dans un autre cas, un cadre de Republic Records « a eu une réunion avec une société appelée Nifty Labs pour discuter des opportunités dans l’espace blockchain/crypto-monnaie ». Au cours de la réunion, « un dirigeant de Nifty Labs » aurait complimenté le label derrière Taylor Swift, Post Malone et d’autres sur « l’initiative Lil Pump ».

Universal Music Group a demandé que le défendeur « reçoive l’interdiction préliminaire et permanente » d’utiliser la marque Republic dans « tout bien ou service lié à la musique », en plus de payer des dommages-intérêts pour la contrefaçon alléguée.