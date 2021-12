UMPG, Warner Chappell, Symphonique, Plus

(de gauche à droite) Brandi Brammer, vétérans de l’industrie musicale, Amy Lynch, Emily LaRose, Emily Wright, Marissa Smith et Elisa Vazzana, les dernières recrues d’UTA. Crédit photo : Austin Lord

Voici un récapitulatif des récents remaniements de cadres – y compris les embauches et les promotions internes – dans l’ensemble de l’industrie de la musique.

UMPG

Universal Music Publishing Group a promu Lillia Parsa au poste de vice-président directeur d’A&R.

Warner Music Mexique

Le vétéran de WMG depuis près de six ans, Alejo Mejia, devrait devenir vice-président de la stratégie A&R de Warner Music Mexico au cours de la nouvelle année.

De plus, Miguel Vela, membre de l’équipe WMG depuis 20 ans, sera vice-président du marketing et de la stratégie ainsi que directeur général pour l’Amérique centrale à partir de 2022.

ICMP

Le directeur de Warner Chappell, Daniel Lang, a rejoint le conseil d’administration de l’ICMP.

Warner Chapelle Musique

La vétéran de Kobalt Music Christine Belden a signé en tant que première vice-présidente de Warner Chappell, responsable mondiale de la musique pour le cinéma, la télévision et les médias.

Distribution symphonique

Symphonic a recruté Ali Lieberman, ancien responsable de SoundExchange, en tant que vice-président des produits.

Records de la Colline Ronde

Round Hill Records a embauché l’ancien directeur de WMG (et de Rhino Entertainment) Brian Hay en tant que responsable du catalogue.

UTA

L’ancien agent de la CAA et de la WME, Matthew Morgan, est devenu codirecteur du bureau d’UTA à Nashville, qui a également accueilli l’agent de longue date Buster Phillips.

UTA a également annoncé l’ajout d’agents musicaux Emily LaRose, Marissa Smith et Elisa Vazzana à son siège de Nashville. Amy Lynch est maintenant agent dans la division tournées de comédies d’UTA.

Enfin, UTA a engagé Brandi Brammer, ancienne employée de WME et de CAA, pour occuper le poste de partenaire commercial senior en ressources humaines, avec Emily Wright, professionnelle des partenariats de marque CAA depuis 10 ans, commençant en tant qu’agent de partenariats de marque musicale.

Slip.stream

Slip.stream a fait appel à l’ancien PDG de Royalty Exchange, Anthony Martini, pour devenir directeur musical et partenaire.

GAGNER

Dans le cadre d’une « restructuration stratégique », le réseau mondial indépendant de 15 ans a promu Noemí Planas de directeur du développement du réseau à directeur général. De plus, Denis Simms, employé de WIN depuis deux ans, est devenu responsable des adhésions et des projets.

VNU

Le fondateur de StageIt, Evan Lowenstein, rejoindra le conseil d’administration de VNUE « à la clôture de l’acquisition de cette société ».

ADA dans le monde

ADA Worldwide de Warner Music a embauché l’ancienne directrice d’UMG Samantha May Juneman en tant que responsable du marketing et des services.

De plus, l’ancien responsable de l’innovation produit de DistroKid, Andrea Slobodien, est le nouveau vice-président directeur des produits et de l’intégration d’ADA, et l’ancien directeur des opérations produit de DistroKid, Ty Teixeira, a rejoint ADA en tant que vice-président des opérations et des intégrations.