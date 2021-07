Umurangi Generation remporte le grand prix aux IGF Awards

Hier soir, c’était les IGF et les GDC Awards, une double remise de prix qui vise à célébrer les indies (aux Independent Games Festival Awards) et les superproductions (aux Game Developers ‘Choice Awards).

La partie IGF a été hébergée par Victoria Tran, directrice de la communauté du studio Among Us à Innersloth, et la partie GDCA a été hébergée par Sam Maggs, ancien rédacteur en chef de Ratchet & Clank: Rift Apart et co-fondateur du nouveau studio Soft Lock.

Dans les catégories IGF, Umurangi Generation – un jeu de photographie dans la veine de Pokémon Snap, mais sur un état policier dystopique d’Aotearoa et une catastrophe imminente – a remporté gros, remportant à la fois le prix Excellence in Narrative et le Grand Prix Seumas McNally.

Genesis Noir a également remporté deux prix : Excellence in Visual Art et Excellence in Audio, tandis que le jeu d’aventure et de puzzle en noir et blanc Arrog a remporté le prix du public. Tous les jeux mentionnés jusqu’à présent sont sur Switch ! Hourra !

Quant aux gagnants non-Switch, nous avons un jeu de simulation de démolition de voxel Démolir gagnant Excellence in Design, navigateur surréaliste/jeu de sport fantastique sur les réseaux sociaux Blasball gagner le prix Nuovo (qui est décerné aux jeux qui font que les juges “pensent différemment les jeux” ; il s’appelait autrefois le prix de l’innovation) et un jeu d’aventure spatiale effrayant Navires gagnant du meilleur jeu étudiant.

Félicitations à tous les gagnants, finalistes et mentions honorables!