Un 15e principe de leadership Amazon ? Un ancien cadre lance une nouvelle idée pour la prochaine ère du géant de la technologie

Andy Jassy prendra ses fonctions de PDG d’Amazon le 5 juillet. (. File Photo / Todd Bishop)

Amazon est à un moment charnière de son histoire, confronté à un examen réglementaire et juridique croissant, tout comme un nouveau PDG, Andy Jassy, prend les rênes du fondateur Jeff Bezos. Un nouveau principe de leadership pourrait-il aider à guider l’entreprise dans sa prochaine ère ?

John Rossman, un ancien cadre d’Amazon, est l’auteur de livres dont The Amazon Way et Think Like Amazon.

John Rossman, un ancien chef d’entreprise d’Amazon, lance l’idée d’un 15e principe de leadership dans une nouvelle édition de son livre, La voie amazonienne. Sa suggestion est basée sur la règle d’or, complétant mais ne tempérant pas l’obsession client légendaire de l’entreprise.

« Traitez les autres comme vous aimeriez être traité – employés, fournisseurs, partenaires, marques, petites entreprises, concurrents, presse, critiques, communauté », lit-on en partie dans son principe de leadership suggéré. « Contribuez et soyez un intendant de premier plan de votre communauté. Favoriser et faire pression non pas pour votre meilleur intérêt, mais pour l’innovation future et le meilleur intérêt de la concurrence.

Il conclut : « Conduisez-vous, à la fois personnellement et en tant qu’organisation, d’une manière dont votre mère et vos enfants seraient fiers. Toujours.”

De l’extérieur, cela peut sembler être une simple façade, mais étant donné le rôle que les 14 principes de leadership existants jouer dans les opérations quotidiennes d’Amazon, Rossman dit que l’ajout pourrait avoir un impact réel.

« En fait, vous devez les insérer dans la façon dont vous embauchez, comment vous opérez au quotidien, comment vous évaluez, comment vous pensez à la stratégie et aux opérations », dit-il. “Je pense que cela les pousserait à innover de nouvelles manières et travaillerait en conjonction – pas en conflit – avec leurs autres principes.”

L’ajout suggéré est conforme aux thèmes prononcés par Jeff Bezos dans sa dernière lettre aux actionnaires en tant que PDG d’Amazon, qui est sorti après que Rossman ait rédigé la mise à jour du livre.

Au cours de son mandat au sein de l’entreprise, Rossman a joué un rôle clé dans le lancement de l’activité Amazon Marketplace avant de diriger l’activité Enterprise Services de l’entreprise. Il est maintenant un conseiller commercial sur la stratégie, le leadership et l’innovation. Il est notre invité dans cet épisode de Jour 2, le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire les faits saillants modifiés.

Un principe durable : Le principe de leadership suggéré par Rossman résulte d’une expérience de pensée : comment conseillerait-il à Amazon pour contrer la perception négative croissante du public ?

« Ce ne serait pas la seule chose que je ferais, mais l’un des points sur lesquels je commencerais est de savoir comment réinitialiser la conversation ? » il a dit. « J’ai essayé de créer un principe durable, qui fonctionnerait à la fois aujourd’hui et dans 10 ou 15 ans. Je suis venu à quelque chose qui est basé sur l’intendance. Ils doivent être un intendant de premier plan pour toutes ces autres parties prenantes. »

La transition du leadership d’Amazon : Alors que le passage du relais de Bezos à Jassy retient le plus l’attention, Rossman a déclaré qu’une autre transition de direction pourrait être plus importante : le départ de Jeff Wilke en tant que PDG d’Amazon Worldwide Consumer. Il a été remplacé par Dave Clark, qui dirigeait auparavant la division des opérations mondiales et de la logistique de l’entreprise.

“Jeff (Wilke) était un leader si estimé chez Amazon et l’a influencé à la fois tactiquement et opérationnellement, et stratégiquement et culturellement”, a déclaré Rossman. « Ce sera vraiment intéressant de voir comment Dave Clark et le reste de cette équipe de direction se lancent dans la gestion du secteur de la vente au détail de l’entreprise. »

Des recours antitrust ? Interrogé sur le contrôle croissant du gouvernement sur les tactiques de l’entreprise, Rossman a déclaré qu’il pensait que la responsabilité incombe en premier lieu aux législateurs et aux décideurs politiques de mettre à jour les lois et règlements obsolètes.

« Mon opinion est qu’Amazon n’atteint pas la barre ou les déclencheurs d’aucune des politiques anticoncurrentielles que nous avons mises en place. Ils respectent absolument toutes leurs obligations », a-t-il déclaré. “Mais ce que cela montre, c’est que nos politiques sont obsolètes.”

“Les politiciens s’en prennent à Amazon et ils doivent se regarder eux-mêmes”, a-t-il ajouté. “Amazon fait ce que chaque entreprise fait et devrait faire, c’est jouer le jeu, jouer le jeu dur, jouer le jeu pour gagner pour les actionnaires et rester dans les limites.”

Quelle est la prochaine étape pour Amazon ? Les soins de santé et les communications sans fil sont deux des domaines les plus prometteurs pour l’entreprise, a déclaré Rossman.

Les soins de santé deviendront un élément de plus en plus important de la stratégie d’Amazon dans l’ensemble de ses activités, y compris les services Web Amazon, le commerce électronique, les services pour leurs employés, les paiements et d’autres domaines, a-t-il prédit.

Parmi les exemples de l’évolution d’Amazon dans la technologie sans fil et mobile, citons son service par satellite Project Kuiper et son réseau sans fil de quartier Sidewalk.

“Amazon est maintenant une grande entreprise, avec de grandes ambitions de croissance”, a-t-il déclaré, “et ils doivent donc s’attaquer à de grands marchés.”