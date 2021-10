Un 2-0 avec le trident Depay-Agüero-Fati comme formule pour liquider le Dynamo Kiev

19/10/2021 à 18:01 CEST

Betfair

Barcelone a perdu ses deux premiers matches d’UEFA Champions League contre le Dynamo Kiev lors de la phase de groupes 1997-98, mais a depuis remporté quatre victoires consécutives contre eux, les battant lors des deux matches de la phase de groupes la saison dernière.. C’était lors de la nuit mythique de l’entraîneur ukrainien d’aujourd’hui Andrei Schevchenko.

RIl est frappant de voir comment Barcelone a perdu ses trois derniers matches de Ligue des champions à domicile, sa pire séquence en compétition européenne et autant de défaites que lors de ses 74 précédents matches de Ligue des champions à domicile.. Cependant, le dernier match contre Valence et le besoin de marquer génèrent de l’optimisme dans les prévisions de Betfair.

Devant, ce Dinamo Kiev qui a perdu trois de ses quatre matches à l’extérieur face à Mircea Lucescu en Ligue des champions, dont les trois derniers. La dernière fois qu’ils ont subi quatre défaites consécutives à l’extérieur dans la compétition, c’était en novembre 2006, et deux des quatre matchs de cette séquence se sont déroulés en Espagne, Ses dernières visites dans la péninsule ibérique ne sont pas bonnes.

Probabilité implicite très élevée d’une victoire du Barça

Selon les prévisions de Betfair, Memphis Depay est le joueur le mieux placé pour marquer à tout moment du match et est payé 1,65 € pour le faire. Les prochains les plus probables sont, dans cet ordre, Agüero (1,8) € et Ansu Fati (2,1 €). De plus, le tableau de bord avec les cotes les plus basses est de 2-0 et est payé à 1,24 € par euro pari que Barcelone bat le Dinamo. La probabilité implicite d’une victoire culé est très élevée, 80,6%.

Lucescu et ses mauvais résultats contre Barcelone

Un classique comme l’entraîneur ukrainien Mircea Lucescu est poussif devant les Catalans, ce qui ajoute un autre fait plus que celui du jeu pour le bon augure local. Lucescu a perdu sept de ses 10 matches de Ligue des champions contre Barcelone et seul Arsène Wenger contre Barcelone est tombé plus de fois (huit) contre le même rival de n’importe lequel des entraîneurs de l’histoire de la compétition.

Ça oui, le pire que Barcelone ait laissé lors de ce début est qu’ils ont tenté moins de tirs au but (1) que toute autre équipe de l’UEFA Champions League cette saison, alors que seuls Wolfsburg et le FC Porto (11) ont réussi moins de tirs que Ronald L’équipe de Koeman (13). Ils cherchent à éviter d’être trois matches consécutifs sans marquer en compétitions européennes pour la deuxième fois de leur histoire, après mars 1988 en Coupe UEFA.

Drame dynamo

Le frein du Dynamo Kiev est qu’il a subi plus de revirements dans les zones offensives (séquences de jeu qui commencent à 40 mètres du but de Kiev) que toute autre équipe de Ligue des champions cette saison (30), alors que seuls l’AC Milan (7) et le Besiktas (6) ont concédé plus de tirs directs après des revirements dans les zones d’attaque que l’équipe ukrainienne (5).

Quant à l’homme à la mode à Barcelone, Ansu Fati, il a directement participé à trois buts en deux matchs en tant que titulaire de la Ligue des champions au Camp Nou (un but et deux passes décisives), et le plus récent de ces matchs était contre le Dinamo Kiev en novembre 2020 : Fati a aidé Gerard Piqué dans le but vainqueur 2-1.