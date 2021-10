Un abandon et le championnat pourrait basculer dans les deux sens

Max Verstappen a doublé son avance au championnat à Austin mais Mika Hakkinen estime qu’il reste « quelques grosses surprises » à venir.

En route vers l’un des circuits préférés de Lewis Hamilton et une piste où il a gagné cinq fois, l’argent intelligent était sur le pilote Mercedes pour remporter la victoire et la tête du championnat au Grand Prix des États-Unis.

Verstappen a mis un terme à cela, s’adjugeant la pole position, la victoire en course et portant son avance au championnat des pilotes à 12 points.

C’était une performance impressionnante de la part du pilote, mais aussi du mur des stands de Red Bull qui a parié sur un long relais final et la capacité de Verstappen à garder son sang-froid malgré un Hamilton à la fermeture rapide, avec des pneus huit tours plus frais, gagnant sur lui.

Verstappen a remporté la victoire, 1,333s devant son rival pour le titre.

« Max a maintenant 12 points d’avance sur Lewis avec cinq courses à disputer », a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet. « Bien que cela soit important, une seule non-arrivée causée par un accident ou une panne mécanique pourrait faire basculer le championnat du monde dans un sens ou dans l’autre.

« C’est loin d’être terminé, et les équipes et les pilotes le savent. »

Mais alors que Verstappen et Hamilton étaient seuls dans la bataille à l’avant à Austin, Hakkinen dit que leurs coéquipiers ont encore un très grand rôle à jouer dans le résultat.

🚀 La brillante escapade de @LewisHamilton, pour arracher la première place au virage 1… C’était le début d’un duel tendu qui a duré toute la course pour la victoire avec Max Verstappen ! #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/uCHNU7ANqr – Formule 1 (@F1) 25 octobre 2021

« Le prochain arrêt est le Mexique », a-t-il déclaré, « un circuit qui devrait convenir à Red Bull en raison de sa configuration.

« C’est aussi l’épreuve à domicile de Sergio Perez et je sais que les fans mexicains sont vraiment impatients de voir leur héros dans une voiture victorieuse courir à l’avant.

« La performance de Sergio dans cette prochaine course jouera à nouveau un rôle stratégique important pour Max, mais je sais que Lewis et Valtteri Bottas restent confiants qu’il y aura plus d’opportunités de victoires cette année.

« C’est un championnat qui a produit de grandes surprises et nous en verrons certainement d’autres avant d’atteindre Abu Dhabi à la mi-décembre. »

Comme la plupart des fans de F1, le Finlandais a été captivé par la bataille à l’avant sur le Circuit des Amériques.

Commençant comme une lutte roue contre roue pour la tête et se terminant comme une bataille d’esprit, Verstappen a fait preuve de maturité, selon Hakkinen, alors qu’il gardait la tête dans les phases finales.

« Ils [spectators] ont reçu une démonstration des raisons pour lesquelles Lewis Hamilton et Max Verstappen sont actuellement les prétendants au titre », a-t-il ajouté.

« Les deux gars ont poussé incroyablement fort pendant toute la course, exécutant différentes stratégies à deux arrêts, ce qui signifiait que l’utilisation des pneus était essentielle. Austin est dur avec les pneus, même les pneus à gomme dure doivent être entretenus, donc la sensibilité du pilote est primordiale.

« Si Max avait poussé trop fort après son deuxième arrêt, je pense que Lewis n’aurait eu aucun problème à le rattraper dans les derniers tours, mais le pilote Red Bull a beaucoup mûri et s’est parfaitement adapté.

« Ce n’est pas facile de reculer quand on sait que le gars derrière vous rattrape, mais économiser les pneus était essentiel. »