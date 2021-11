Un accident au Texas tue un policier en congé et blesse des membres de sa famille ; suspect faisant face à des accusations de DUI: rapports

Un agent des forces de l’ordre du Texas qui n’était pas en service a été tué et trois membres de sa famille ont été blessés samedi dans un accident présumé de conduite avec facultés affaiblies dans le comté de Tarrant, selon des informations.

L’officier a été identifié comme le détective Alejandro « Alex » Cervantes du département de police d’Eless.

Un adulte blessé était dans un état critique à l’hôpital John Peter Smith tandis que deux enfants étaient soignés pour des blessures graves au Cook Children’s Medical Center, a rapporté le Fort Worth Star-Telegram.

La famille voyageait à Boat Club Road et Rocky Point Trail à Lake Worth, au nord-ouest de Fort Worth, dans une Chevrolet Impala vers 15 heures lorsque leur véhicule a été heurté par une Jeep Wrangler, a déclaré la police d’Eless dans un communiqué.

Le conducteur du Wrangler a été identifié comme étant Dylan Molina, 26 ans, de Lake Worth. Il devait être inculpé d’homicide involontaire coupable en état d’ivresse et de trois chefs de voies de fait graves, ont indiqué les autorités.

Le véhicule de Molina aurait allumé un feu rouge avant l’accident, et des témoins ont affirmé qu’il avait tenté de s’enfuir à pied par la suite, selon le communiqué de la police d’Eless.

Le suspect aurait bu dans une taverne de Lake Worth avant l’accident, a révélé le journaliste de FOX 4 David Sentendrey dans un message Twitter.

Molina aurait accéléré en rentrant chez lui lorsqu’il a heurté la voiture de l’officier en congé, a rapporté Sentendrey.

Cervantes a servi dans le département de police d’Eless pendant plus de six ans et a précédemment servi dans le département de police d’El Paso, selon le communiqué de la police d’Eless.

« Veuillez garder la famille, les amis, les collègues et la communauté Euless d’Alex dans vos pensées et vos prières pendant cette période extrêmement difficile », demande le communiqué.

Euless est à environ 20 miles à l’ouest du centre-ville de Dallas.

La police de Lake Worth et le personnel d’autres organismes chargés de l’application des lois sont intervenus sur les lieux, selon le Star-Telegram.

Plus d’informations sur l’accident seront publiées après que les membres de la famille auront été informés, a déclaré le chef de la police de Lake Worth, JT Manoushagian, au Star-Telegram.