Un accident de bus de tournée blesse 57 passagers à New York .

in

Un bus touristique de New York se rendant aux chutes du Niagara en provenance de Poughkeepsie samedi a dévié de l’autoroute et s’est renversé, blessant les 57 passagers.

L’accident a eu lieu vers 12h40 sur la I-90 à Brutus, New York, après que le bus a dévié de la route pour une raison inconnue et s’est renversé, selon la police de l’État de New York.

Tous les passagers, y compris le conducteur, Fermin Vasquez, ont été transportés pour leurs blessures, a indiqué la police d’État.

Environ 27 personnes, dont Vasquez, se sont rendues à l’hôpital communautaire d’Auburn, a déclaré le porte-parole Matthew Chadderdon, selon l’Associated Press. L’hôpital universitaire du nord de l’État de Syracuse, un centre de traumatologie de haut niveau dans la région, a reçu 25 patients, a déclaré à l’AP le porte-parole Darryl Geddes. La police d’État a déclaré que plusieurs autres passagers avaient également été transportés à l’hôpital Crouse.

Après l’accident, la circulation a été ralentie sur huit milles à un moment donné lorsqu’une voie d’autoroute a été fermée jusqu’en début de soirée, selon la police de l’État.

Juan Gil-Urrego a déclaré que sa mère, Ximena Urrego, était dans le bus alors qu’elle organisait des voyages abordables à Niagara Falls et à Washington, DC, pour sa communauté, a rapporté WSYR-TV. Il a dit qu’elle allait se faire opérer et qu’elle avait des éclats de verre dans les yeux à cause de l’accident.

Gil-Urrego a déclaré à WSYR-TV qu’il avait entendu dire que quelques enfants étaient dans le bus et que le plus jeune avait un mois. La police n’a pas confirmé cela, mais Gil-Urrego a également entendu dire que le bus avait fait une embardée et qu’un passager pense qu’un pneu a éclaté.