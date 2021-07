Un accident de voiture tragique est la preuve que la police doit être abolie ! 10z viral

Un an après la mort de George Floyd, MSNBC continue de promouvoir le programme radical de la gauche « defund the police ». Dans l’épisode de mercredi soir de The Beat avec Ari Melber, l’hôte invité Jason Johnson et la collaboratrice de MSNBC Brittany Packnett Cunningham ont discuté de la mort récente de Leneal Lamont Frazier, oncle de Darnella Frazier qui a enregistré la mort de Floyd. Frazier est décédé des suites de blessures causées par un accident de voiture impliquant un policier de Minneapolis à la poursuite d’un criminel. Au lieu de décrire l’événement pour ce qu’il est, un accident tragique, Johnson l’a attribué à la brutalité policière et au racisme systémique contre les Noirs.

Tout au long du segment, Johnson et Packnett Cunningham ont félicité Darnella pour sa bravoure dans l’enregistrement de la mort de Floyd et ont proclamé qu’elle était à nouveau liée à la police qui “montre souvent un mépris aveugle pour les vies noires et fait rarement face aux conséquences”, parce que son oncle a été tué dans une voiture accident.

Cet accident s’est produit lorsqu’un policier de Minneapolis était à la poursuite d’un véhicule lié à de multiples vols et est entré en collision avec deux véhicules à une intersection. Packnett Cunningham a fait écho à l’affirmation de Johnson et Darnella selon laquelle Frazier a été victime de violences policières contre les Noirs, car apparemment maintenant, un accident de voiture dans lequel une personne noire est tuée est un acte de racisme et de violence contre les Noirs.

Johnson et Packnett Cunningham n’ont pas reconnu que cet événement n’était qu’un accident et que l’officier ne visait pas un individu noir. Mais bien sûr, les médias libéraux sauteraient sur l’occasion pour promouvoir l’abolition de la police. Plus tard dans le segment, Johnson a été franc avec ses points de vue et a déclaré: «J’ai toujours été très clair. Je crois en l’abolition de la police, en l’éliminant complètement, en commençant par le début. Nous l’avons déjà fait. Nous l’avons fait avec le ministère de la Guerre.

Ils ont également affirmé de manière farfelue que cet accident de voiture n’était pas seulement un acte de violence intentionnel contre les Noirs, mais aussi spécifiquement contre une personne liée à George Floyd. Johnson a poussé ce point de vue scandaleux :

Ce segment prouve à quel point les médias libéraux iront pour promouvoir leur programme radical et détruire imprudemment les « systèmes qui continuent de perpétuer les inégalités dans nos communautés ». Même si cela signifie tenter follement d’attribuer un accident de voiture au racisme systémique.

Ce segment vous a été présenté par Volvo et Kraft, cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.

Le rythme avec Ari Melber

7/7/2021

18 h 46 HNE

JASON JOHNSON: Histoire tragique à Minneapolis, Darnella Frazier, l’adolescente qui a filmé le meurtre de George Floyd, vient de perdre son oncle, tué dans un accident apparent, entrant en collision avec une voiture de police hier. La police de Minneapolis a déclaré dans un communiqué qu’un officier poursuivait le conducteur d’un véhicule détourné impliqué dans plusieurs vols lorsque la voiture de l’officier est entrée en collision avec une autre voiture. Darnella dit que son oncle, Leneal Lamont Frazier, était dans cette autre voiture et n’avait aucun lien avec la poursuite, et il a été tué. Darnella écrit, citation, “La police de Minneapolis a tué mon oncle, un autre homme noir a perdu la vie entre les mains de la police.” Une enquête a été ouverte, mais il s’agit probablement d’une négligence grave de la part de la police. Est-ce la même chose que l’exécution publique volontaire de George Floyd commise par l’ancien bureau Derek Chauvin ? Non. Mais c’est un autre exemple de la façon dont la police américaine montre souvent un mépris flagrant pour la vie des Noirs et fait rarement face aux conséquences ? Oui.

À l’occasion du premier anniversaire du meurtre de Floyd, Darnella dit qu’elle est traumatisée en voyant un homme noir assassiné devant elle. Citation : « Je supporte toujours le poids et le traumatisme de ce dont j’ai été témoin il y a un an. C’est un peu plus facile maintenant, mais je ne suis plus ce que j’étais. Une partie de mon enfance m’a été enlevée. Elle a dit que cela lui avait fait comprendre à quel point il était dangereux d’être noir en Amérique.

DARNELLA FRAZIER : Quand je regarde George Floyd, je regarde, je regarde mon père, je regarde mes frères, je regarde mes cousins, mes oncles car ils sont tous noirs. Je regarde cela, et je regarde comment cela aurait pu être l’un d’entre eux.

JOHNSON : Je suis maintenant la personne idéale pour en parler. Brittany Packnett Cunningham, ancienne membre du groupe de travail sur la police du président Obama et collaboratrice de MSNBC, me rejoint maintenant. Brittany, je veux juste commencer par ceci, au cas où les gens oublieraient à quel point Darnella Frazier est importante pour où nous en sommes aujourd’hui dans notre discours public à ce sujet. Je veux jouer une petite vidéo de cette sorte d’extravagance étoilée qui lui a été consacrée et de ce qu’elle a fait courageusement l’année dernière pour sensibiliser l’Amérique à la violence policière.

[start video clip]

UNION GABRIELLE : Merci.

MERYL STREEP : Merci Darnella.

MONA HANNA-ATTISHA Merci Darnella.

DERAY MCKESSON : Votre bravoure a changé ce pays.

MOLLY Crabapple : Merci Darnella.

RITA DOVE : Merci Darnella.

ANITA HILL : Merci.

CORY BOOKER : Merci à Darnella Frazier

[end video clip]

JOHNSON: Tous ces remerciements ne la feront pas mieux dormir la nuit. Tous ces remerciements ne compensent pas le meurtre de son oncle. Je veux juste commencer par ceci, quel est l’impact de ce genre de violences intestines sur les Noirs ? Qu’est-ce que cela va faire, d’abord à cette petite fille, puis à la communauté dans son ensemble après avoir déjà vécu ce que nous avons vécu avec George Floyd ?

BRITTANY PACKNETT CUNNINGHAM : Jason, merci, merci, merci d’avoir posé cette question, la question que trop souvent on n’entend pas vraiment poser à cause du traumatisme constant, des vidéos répétées, des morts, de la violence. La mise en scène et la reconstitution maintes et maintes fois sur la violence contre les corps noirs nous font quelque chose. Il s’assoit avec nous, il se couche à côté de nous lorsque nous nous endormons la nuit et il se réveille avec nous le matin. Et quand on pense, oui à la bravoure dont Darnella Frazier a fait preuve mais aussi quand on pense à ce que cela lui a coûté d’être la personne qui se tenait là à ce moment-là et s’est assurée que la police de Minneapolis et que tout ce pays ne puisse plus continuer à dire les mêmes mensonges de la suprématie blanche. Il faut reconnaître qu’il y a un être humain et une jeune femme qui ont payé ça cher. Elle a déjà dit qu’elle avait payé ça de son enfance. Elle a payé pour cela avec son propre sentiment de paix et de sécurité et les Noirs à travers ce pays, à travers ce monde paient ce coût encore et encore.

Et voici donc Darnella, qui porte déjà le—ce poids, qui paie déjà ce coût chaque jour et maintenant elle doit à nouveau faire le sacrifice ultime. Sa famille a maintenant perdu un autre être cher à cause du même système qui a déjà placé Darnella, sa famille et nos communautés en grave danger et dans un grave délabrement. Donc, je vous remercie d’avoir posé cette question parce que nous devons commencer la conversation là.

JOHNSON : Et centrer, centrer les gens qui souffrent. Brittany, je veux mettre cela en arrière-plan, c’est vraiment la clé. Je ne pense pas que les gens comprennent à quelle fréquence ce même type de violence visite souvent les mêmes familles. Nous avons une histoire qui vient de sortir sur le fait que vous connaissez un jeune homme qui a connu Eric Garner, plus tard, a été aspergé de poivre par les flics. Cette petite amie de George Floyd, vous savez, enseignait Daunte Wright. La police semble s’en prendre aux mêmes Noirs encore et encore.

J’ai toujours été très clair. Je crois en l’abolition de la police, en l’éliminant complètement, en commençant par le début. Nous l’avons déjà fait. Nous l’avons fait avec le ministère de la Guerre. Mais en ce moment, c’est une conversation que nous pouvons avoir demain, en ce moment, qu’est-ce que le pays devrait apprendre du fait que la jeune femme qui a déjà été témoin de violences dont elle n’avait pas partie, vient de perdre son oncle à cause de la violence gratuite et irresponsabilité de la police ? Quelle est la leçon que la nation doit apprendre en ce moment ?

PACKNETT CUNNINGHAM : La leçon que la nation doit apprendre en ce moment est que le système fonctionne exactement comme il a été conçu. Que revisiter les mêmes familles noires, personnes noires et communautés noires n’est pas un hasard. Ce n’est pas un accident. C’est intentionnel. C’est un choix. De nombreux systèmes continuent de perpétuer les inégalités dans nos collectivités. Nous examinons les services à l’enfance et à la famille et les personnes qui essaient de faire un travail honnête, mais souvent ce travail finit par avoir un impact disproportionné sur les familles noires. Nous examinons l’éducation inéquitable et les logements insalubres, l’eau et l’air toxiques. Nous examinons les emplois qui ne paient pas de salaire vital, et ce sont souvent nos familles qui franchissent les portes tournantes de ces systèmes. Ce n’est pas par hasard. C’est complètement intentionnel. Et que ce soit la famille Frazier ou quelqu’un d’autre, nous devons comprendre que ce système, ce système qui continue de visiter et de revisiter les Noirs avec intention fonctionne précisément et exactement comme il a été conçu.