Un accident entre deux camions provoque d’énormes rétentions sur l’AP-7 à Santa Perpètua de Mogoda

⚫ Il est manté taillé l’AP-7 à Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud

🔴 Hi a des atures de 16 km et aussi hi a des rétentions sur les C-17 et C-58 pour se relier à l’AP-7

🚁📹 AP-7 Santa Perpètua de Mogoda pic.twitter.com/BuAJT7MNYv

– Trànsit (@transit) 15 mars 2021