Un accident et 72 opérations brisent le rêve Schelfhout, cycliste professionnel

31/08/2021 à 11h01 CEST

Ce mardi au Fuji International Circuit le cycliste belge Diederick Schelfhout il a roulé comme un de plus et a terminé le chrono C3 en position numéro 12. Mais c’est le moindre de sa vie. Pouvoir participer à des Jeux Paralympiques, dans son cas les seconds, est déjà un mérite étant donné qu’il était si proche de la mort que sa survie a été une véritable surprise même pour les médecins.

Le Belge aspirait au cyclisme depuis sa naissance. Son avenir semblait écrit dans le cyclisme professionnel, suivant les traces de son père et en 2008, il signe son premier contrat. Un rêve s’est réalisé et il était l’homme le plus heureux du monde. Mais quelques mois plus tard, un accident de moto a complètement changé sa vie.

Sa moto a d’abord percuté une voiture, puis une autre garée à côté. Le réservoir de la moto et le réservoir de la deuxième voiture ont explosé et Diederick il est resté coincé entre les deux incendies jusqu’à ce que les pompiers parviennent à l’éteindre. Le résultat a été des brûlures à 80% de son corps, y compris les poumons.: “La douleur que je ressentais n’était plus humaine”, explique dans des déclarations à CNN le Belge qui s’est cassé un bras, une jambe, ses mains à plusieurs endroits et est resté dans le coma pendant trois mois.

Sa situation était si grave qu’ils ont sérieusement envisagé de le déconnecter, mais finalement Diederick Schelfhout a survécu. Il a subi 72 opérations mais le voilà, réalisant son rêve de devenir cycliste professionnel, en l’occurrence paralympique.

Les conséquences de l’accident sont essentiellement la partie gauche de son corps partiellement paralysée, à l’exception des cicatrices des multiples brûlures qu’il a subies. Votre stratégie consiste à vous concentrer sur vos points forts puisque grâce au handicap à gauche, la droite est tellement développée qu’elle explique qu’elle est meilleure que celle de beaucoup de cyclistes conventionnels.

Débuts dans le sport paralympique

Lorsqu’il a débuté dans le sport paralympique, en 2011, les résultats ont commencé à sortir, mais surtout il s’est amélioré psychologiquement lorsqu’il a vu que tout n’était pas perdu dans le cyclisme, sa grande passion. Il a perdu 40 kilos pour être plus compétitif après si longtemps sans faire de sport.

Plus de malchance impossible

Alors qu’il touchait presque du doigt la possibilité de disputer ses premiers Jeux Paralympiques, en 2016, une nouvelle gifle de vie lui a encore coupé les ailes. Il a subi un autre accident dans lequel il s’est cassé la hanche et la clavicule, ce qui l’a éloigné du rendez-vous à Rio de Janeiro. Mais à ce moment-là, Diederick Schelfhout était déjà un homme mental très fort, qui avait surmonté d’innombrables pierres en chemin, mais a décidé de faire une pause pour assimiler sa malchance.

De Rio à Tokyo

Deux semaines avant les Jeux, un appel le prend par surprise : il a enfin un endroit pour se rendre à Rio. Il n’était pas en forme et a terminé dixième : “Je ne suis pas content du résultat, a-t-il alors déclaré.”

A Tokyo, il a de nouveau représenté son pays. Il a terminé 5e de la poursuite 3000 C3 et 7e de la poursuite 1000 C 1-3 au Vélodrome d’Izu tandis que lors du contre-la-montre de mardi à Fuji, il a terminé 12e. Il ne manque plus que l’essai routier de ce jeudi 2 septembre.