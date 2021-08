Un “accident” inexplicable découvert à 150 années-lumière de la Terre

17/08/2021 à 08h00 CEST

Depuis plus de deux ans, les astronomes sont intrigués par le mystère entourant un “accident” astronomique qu’ils ne peuvent interpréter.

Il s’agit d’un épisode qui s’est déroulé le 3 novembre 2018 par hasard, lorsque l’astronome Dan Caselden a découvert, en analysant les données du télescope spatial de la NASA, un objet céleste qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse à 50 années-lumière de la Terre.

Cet objet s’appelait, simplement, « L’Accident & rdquor ;, bien qu’il ait aussi un nom plus technique WISE 1534-1043 : les astronomes considèrent qu’il ne s’agit pas d’une étoile ou d’une planète, mais d’une étoile défaillante qui manque du volume nécessaire pour démarrer la fusion nucléaire en son cœur.

Plus précisément, il s’agirait d’un objet substellaire connu sous le nom de naine brune : sa taille se situe entre les plus grosses planètes et les plus petites étoiles.

WISE 1534-1043 brille à une vitesse inhabituelle de 200 kilomètres par seconde, 25% plus rapide que tout autre corps céleste de même nature.

De plus, elle fait partie des naines brunes les plus froides, elle n’émet donc pas beaucoup de lumière : le peu qu’elle rayonne est concentré dans l’infrarouge.

Nouvelles observations

Nouvelles observationsMaintenant, de nouvelles recherches, dirigées par J. Davy Kirkpatrick (Caltech), ajoutent de nouvelles observations de cet objet qui ajoutent à la perplexité des astronomes. Ils ne savent pas quoi penser, souligne l’Association astronomique des États-Unis (AAS).

En analysant les graphiques couleur qui explorent les propriétés photométriques, cette équipe a vérifié que leur comportement est unique parmi les 50 naines brunes froides connues.

Ces astronomes considèrent qu’il y a quatre explications possibles à cette singularité astronomique : la première, qu’il s’agit d’une vieille naine brune froide de très faible métallicité.

La seconde, qu’il s’agit d’une jeune naine brune de masse extrêmement faible et de faible gravité. Le troisième, qu’il s’agit d’une exoplanète errante. Et le quatrième, qu’il s’agit d’un vestige stellaire ultra-froid, comme une naine blanche.

Nouvelle catégorie d’étoiles

Nouvelle catégorie d’étoilesParmi ces options, les auteurs considèrent que la première est la plus probable et que L’Accident représente la première sous-naine connue de type Y, une nouvelle catégorie d’étoiles.

Les chercheurs expliquent à ce propos dans le magazine Quanta que The Accident semble être pauvre en métaux.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une naine brune plus âgée qui a été créée avant que la Voie lactée n’ait tout l’enrichissement métallique dont elle dispose maintenant”, explique Kirkpatrick.

C’était probablement l’une des premières naines brunes à se former dans notre galaxie, originaire du halo galactique externe qui entoure la Voie lactée, puis migrant vers l’intérieur.

Comme il est impossible d’étudier plus avant leur nature directement depuis la Terre, « une vérification, une réfutation ou une confusion supplémentaire » concernant ces options devraient être possibles à l’avenir avec les observations du futur télescope spatial James Webb, suggèrent les auteurs.

Devinette compliquée

Devinette compliquéeCe ne sera pas facile : malgré leur nom, les naines brunes apparaîtront de différentes couleurs à l’œil nu en fonction de leur température.

Les plus chaudes sont peut-être orange ou rouge, tandis que les naines brunes plus froides apparaîtraient probablement magenta à l’œil humain.

Bien que son existence ait été théorisée à l’origine dans les années 1960, ce n’est qu’au milieu des années 1990 que les premières naines brunes sans équivoque ont été découvertes.

Les naines brunes connues les plus proches se trouvent dans le système Luhman 16, un binaire de naines brunes de type L et T à une distance d’environ 6,5 années-lumière.

Référence

Référence L’énigmatique naine brune WIEA J153429.75-104303.3 (alias “L’Accident”). J. Davy Kirkpatrick et al. The Astrophysical Journal Letters, Volume 915, Numéro 1. DOI: 10.3847 / 2041-8213 / ac0437

Photo du haut : NASA / JPL-CALTECH / 2MASS