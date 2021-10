Un accident sur le plateau de tournage d’Alec Baldwin tue un membre d’équipage et en hospitalise un autre après le « raté » du pistolet à hélice

Une personne est décédée lors d’un accident à Bonanza Creek Ranch dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où Alec Baldwin Western Rust est filmé jeudi. La victime était une femme de 42 ans, décédée des suites de ses blessures à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, a déclaré le bureau du shérif du comté de Santa Fe à KOB 4. Une autre victime, un homme de 42 ans, a été hospitalisé pour ses blessures. .

Les adjoints du shérif ont été appelés sur les lieux vers 13 h 50 HNR après avoir signalé qu’une personne avait été abattue. « Les détectives étudient comment [the prop firearm was used] et quel type de projectile a été tiré », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué à Deadline. « Cet incident reste une enquête active. Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, des mises à jour seront fournies. »

#UPDATE : @AlecBaldwln____ porte-parole via @NBCNews nous informe de l’incident survenu dans son film #Rust à #SantaFe aujourd’hui :

« Il y a eu un accident aujourd’hui sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique impliquant le raté d’un pistolet prop avec des blancs. » (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G – Tessa Mentus (@TessaMentus) 21 octobre 2021

Des sources ont déclaré à Deadline qu’un acteur principal avait armé une arme pendant les répétitions et ne savait pas qu’il y avait des cartouches en direct. La femme a été touchée au ventre et l’homme à l’épaule. « Il y a eu un accident aujourd’hui sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique impliquant le raté d’un pistolet à hélice avec des blancs », a déclaré un porte-parole de Rust Movie Productions LLC. « Deux membres de l’équipe ont été transportés à l’hôpital et reçoivent des soins. La production a été interrompue pour le moment. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe reste notre priorité absolue. » Le plateau a été mis en lock-out et une église sur le plateau a été bloquée.

Rust est écrit et réalisé par Joel Souza et met également en vedette Jensen Ackles. Baldwin incarne Harlan Rush, un hors-la-loi occidental qui tente d’empêcher l’exécution de son fils adolescent (Brady Noon), qui a été reconnu coupable de meurtre. Les deux fugitifs sont poursuivis par un maréchal américain (Ackles) et un chasseur de primes (Travis Fimmel). Baldwin est également l’un des producteurs du film. C’est l’une des neuf productions du Nouveau-Mexique. Baldwin n’a pas commenté la fusillade, mais il a publié une photo de lui en costume plus tôt jeudi sur Instagram.