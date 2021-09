Un accord avorté avec le Real Madrid fait surface après qu’Ancelotti a “appelé” le flop d’Arsenal

in

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fait un jeu direct surprise pour une ancienne star d’Arsenal qui a quitté les Gunners cet été, selon un rapport.

Avant la première saison d’Ancelotti au Bernabéu, l’Italien était confronté à un dilemme dans ce qui avait toujours été une position de force. Les départs jumeaux de Sergio Ramos et Raphael Varane ont laissé Los Blancos léger à l’arrière central.

David Alaba a été acquis en tant qu’agent libre, tandis que Eder Militao, Nacho et Jesus Vallejo restent dans les livres. Cependant, selon le Daily Mail, Ancelotti a cherché une option supplémentaire avec le Real qui devrait défier sur trois fronts.

Citant le média brésilien Globo, Ancelotti se serait tourné vers l’ex-Arsenal le défenseur David Luiz. Le Brésilien était libre de trouver un nouveau club cet été après l’expiration de son contrat de deux ans dans le nord de Londres en juin.

Luiz et Ancelotti ont une connexion antérieure en raison de leur temps partagé à Chelsea en 2011.

Avec leur budget plus serré que d’habitude, on prétend qu’Ancelotti a personnellement “appelé” Luiz dans l’espoir de conclure un accord.

Cependant, un accord n’a pu être trouvé pour des raisons administratives. Le Real avait atteint le plafond pour les joueurs non européens et une sortie pertinente ne s’est pas concrétisée pour ouvrir une place.

Luiz allait finalement signer avec Flamengo dans son Brésil natal. Il renouera avec des visages familiers après une L’ailier de Chelsea et le milieu de terrain de Man Utd se sont joints à la fenêtre d’été.

Mais selon le Mail, l’intérêt pour Luiz était plus répandu qu’on ne le croyait initialement.

Ils affirment que l’ancien club de Luiz, Benfica, était le plus ardent dans leurs efforts pour signer le vétéran. De plus, la partie qatarie d’Al-Rayyan aurait proposé un accord lucratif de 12 millions de livres sterling sur deux ans.

Arteta clarifie l’énigme du gardien de but d’Arsenal

Pendant ce temps, Mikel Arteta a fourni des éclaircissements supplémentaires sur la situation du gardien de but d’Arsenal avec un message à Bernd Leno, mais a démenti les informations selon lesquelles il avait choisi le gardien de but pour revenir pour le derby du nord de Londres.

Aaron Ramsdale a déjà joué deux fois pour son nouveau club et a gardé les draps propres lors de ces deux apparitions. Et étant donné qu’Arsenal a déboursé 25 millions de livres sterling pour le signer, il est peu probable que Leno soit plus le numéro un.

En tant que tel, il y a eu des doutes sur l’avenir de l’allemand. Il est sous contrat jusqu’en 2023, mais certains prédisent une sortie prématurée de l’ancien dépositaire du Bayer Leverkusen. Arteta, cependant, insiste sur le fait qu’il a le choix entre deux options utiles et que la situation n’a rien d’inhabituel.

“C’est la même chose dans toutes les positions”, a-t-il déclaré. « Nous voulons qu’ils s’améliorent mutuellement. Nous essayons d’amener des joueurs qui peuvent élever le niveau du poste, le niveau de l’équipe, le départ du club.

«Bernd devrait être déçu et il devrait soutenir ses coéquipiers comme ils l’ont tous avec lui. C’est exactement ce qu’il a fait.

Comme il l’a laissé entendre, Arteta a démenti les rumeurs selon lesquelles Leno aurait mal réagi en perdant sa place au profit de Ramsdale lors des derniers matchs. “Non, ce n’est pas vrai”, a déclaré le directeur. «Il était le meilleur avec ses coéquipiers à l’entraînement et tout. Ce n’est pas vrai.”

