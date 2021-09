Un accord critique avec Arsenal est attendu «bientôt» pour une star amassant 43 millions de livres sterling de liens de transfert

Arsenal n’a « aucune réelle inquiétude » quant à la probabilité de conclure un accord pour un acteur clé attirant des liens de transfert de 43 millions de livres sterling sur la ligne, selon un rapport.

La dernière victoire des Gunners a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir d’Arsenal. Lors de leur destruction 3-1 de Tottenham, la paire de l’académie Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont volé la vedette.

Chacun a marqué à la fois un but et une aide en tant que jeune Arsenal côté a pris leurs rivaux acharnés à partie. Il s’agissait du quatrième plus jeune onze titulaire de la Premier League cette saison. Les numéros un, deux, trois et cinq sur cette liste sont également détenus par les Gunners.

Et tandis que la route peut être rocailleuse, l’avenir semble certainement prometteur – si Mikel Arteta peut conserver les composants de base de son équipe.

Un joueur que les fans d’Arsenal ne peuvent imaginer perdre est Saka. Le jeune homme de 20 ans a récemment été révélé être sur le radar des géants européens de l’Atletico Madrid et de la Juventus.

La clé d’une approche Atletico était révélé par la suite reposer avec Chelsea. Si les Blues déclenchaient l’option d’achat de Saul Niguez, l’Atletico pourrait se tourner vers Saka pour combler le vide.

Une somme étonnamment faible de 43 millions de livres sterling a été annoncée pour donner à la hiérarchie d’Arsenal une décision difficile à prendre. Les fans des Gunners diraient avec une certaine justification que l’international anglais vaut déjà bien plus que cela.

Néanmoins, toutes les craintes qu’ils pourraient avoir ont été apaisées par le correspondant de Football London à Arsenal, Chris Wheatley.

Participant à une séance de questions-réponses, Wheatley a été interrogé sur le statut du contrat de Saka. La réponse qu’il a donnée calmera les nerfs.

“Aucune inquiétude réelle d’Arsenal concernant la situation de Saka”, a déclaré Wheatley. “Le joueur est heureux à Arsenal et je m’attends à ce que des pourparlers soient bientôt ouverts sur un nouvel accord.”

Folarin Balogun est un autre jeune qui n’a pas encore eu d’impact en équipe première. Le tueur à gages très apprécié reste à court d’opportunités aux Emirats, ce qui a conduit à l’annonce d’un mouvement d’amour en janvier.

Wheatley a insisté sur le fait que bien qu’aucune décision n’ait encore été prise, un transfert de prêt est une possibilité distincte.

“Je ne crois pas qu’aucune décision n’ait encore été prise, mais il y a toujours la possibilité”, a ajouté Wheatley. “Nous devrons attendre et voir.”

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal

Arsenal a frappé avec un coup de blessure de trois mois

Pendant ce temps, Arsenal a reçu un coup de marteau avec le milieu de terrain Granit Xhaka face à trois mois sur la touche avec une blessure au genou.

L’international suisse est sorti en boitant de la récente victoire 3-1 contre son rival acharné Tottenham. Et après avoir vu un spécialiste, les Gunners ont reçu un sombre diagnostic.

“En plus de s’être blessé au genou droit lors du match de dimanche contre Tottenham Hotspur, les évaluations et les analyses ont confirmé que Granit Xhaka a subi une blessure importante au ligament médial du genou”, indique un communiqué d’Arsenal.

«Une consultation spécialisée a eu lieu à Londres mardi soir, qui a déterminé que Granit ne nécessite pas de chirurgie.

« Le programme de récupération et de réhabilitation de Granit commencera immédiatement. Et nous visons à ce qu’il soit de retour en action dans environ trois mois.

“Tout le monde au club soutiendra et travaillera dur avec Granit pour le ramener sur le terrain dès que possible.”

LIRE LA SUITE: Arsenal vise trois accords de transfert en janvier; en avant « dans les plans d’Arteta pour l’instant »