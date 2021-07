Un accord de désengagement lors du prochain cycle de pourparlers indo-chinois attendu : des responsables

in

Lors du prochain cycle de pourparlers entre l’Inde et la Chine, il pourrait y avoir un accord pour des désengagements de certains des points de friction le long de la ligne de contrôle réel.

Bien qu’aucune date n’ait été annoncée pour le 12e cycle de pourparlers au niveau du commandant de corps, qui devrait se concentrer sur la résolution de l’impasse en cours dans l’est du Ladakh, des sources ont indiqué que ceux-ci pourraient avoir lieu à tout moment.

« Aucune date précise n’a été fixée. Et les pourparlers pourraient avoir lieu cette semaine ou début août », a déclaré un officier supérieur.

Selon un haut responsable, « bien qu’ils soient à portée de main, aucune tentative n’a été faite par les Chinois pour réoccuper les sommets libérés. La situation sur le terrain est stable, ce qui est un signe positif. On a le sentiment que la partie chinoise est prête à se désengager d’autres endroits. Les pourparlers se poursuivent à différents niveaux avec les Chinois et il semble que le prochain cycle de désengagement commencera bientôt. »

Cela fait quinze longs mois de bras de fer entre les armées pour l’Inde et la Chine. Outre les entretiens au niveau du commandant de corps, en arrière-plan, les préparatifs sont en cours pour avoir un entretien au niveau du général de division. Cela devrait avoir lieu à la fin du 12e cycle de pourparlers entre les deux parties.

Combien de rounds de pourparlers jusqu’à présent ?

Depuis le début de l’impasse entre les deux armées, il y a eu environ 1 450 appels sur les deux hotlines ; 10 conférences de niveau général de division et 55 conférences de niveau brigadier. Il existe deux hotlines pour la communication à Chushul et Daulat Beg Oldi (DBO).

À quoi s’attendre au 12e tour?

L’effort est de résoudre l’impasse actuelle dans l’est du Ladakh. Cela signifie qu’à la fin de ce cycle de pourparlers, il pourrait y avoir un accord de désengagement à Gogra et à Hot Springs.

Mise à jour… où en sont les choses ?

« L’Inde a exhorté la partie opposée à s’assurer que les troupes qui se trouvent à proximité se désengagent en premier. Et cela sera suivi d’une désescalade et d’une désinduction plus tard », a déclaré le responsable cité ci-dessus.

Cependant, la Chine a dit le contraire. Il insiste sur le fait que la désescalade et la désintégration doivent avoir lieu en premier, et que les troupes qui sont à proximité immédiate peuvent se désengager plus tard.

Comme indiqué précédemment, les armées indienne et chinoise ont déployé environ 75 000 soldats de chaque côté de la ligne de contrôle réel (LAC) de 832 km dans l’est du Ladakh.

Processus en trois étapes suggéré par l’Inde :

Se désengager des zones où les troupes se trouvent à proximité.

Cela devrait être suivi d’une désescalade et d’une désinduction. Cela signifie retirer non seulement des troupes, mais également des équipements vers les bases d’attache d’avant avril 2020.

L’Inde n’aime pas la séquence chinoise, en raison du terrain différent de l’autre côté, qui est le plateau tibétain plat. Cela permettra à l’APL d’introniser des troupes plus rapidement.

Cependant du côté indien, le terrain ne permet pas une induction rapide car il y a plusieurs cols hauts, qui sont enneigés à partir d’octobre. Et cela peut freiner l’infanterie.

Plus tôt cette année, le 10 février, les troupes de chaque côté avaient commencé le « désengagement » le long des rives du lac Pangong Tso, sur 135 km. Après ce tour, le processus reste bloqué.

Quels sont les points de friction ?

Il existe d’autres points de friction qui n’ont pas encore été résolus, notamment : Demcok, Gogra, Hot Springs et Depsang.

Les deux parties ont deux zones contestées mutuellement convenues: Trig Heights et Demcok – et 10 zones de perception différente. Selon les responsables depuis l’impasse en 2020, cinq points de friction supplémentaires sont apparus.

Quels sont les points de friction supplémentaires ?

Points de patrouille (PP) 15 ; PP17 ; et Rechin La et Rezang La sur la rive sud de Pangong Tso.

