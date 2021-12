Un accord de plaidoyer pour les flics du jubilé de la star ‘Bachelor’ dans l’affaire DUI, obtient une probation

Jubilé Sharpe ne finira pas par avoir un défaut DUI sur son casier judiciaire – mais elle est certainement traitée comme quelqu’un qui a été condamné pour cela … ceci alors que son affaire touche à sa fin.

L’ex-star de « Bachelor » a plaidé coupable la semaine dernière à 2 chefs d’accusation – refus volontaire de signer et d’accepter une citation à comparaître ou une citation, et conduite imprudente causant des dommages matériels ou corporels. Son accusation réelle de DUI a été abandonnée par les procureurs de Palm Beach … et seule l’accusation de conduite imprudente apparaîtra sur toute future vérification des antécédents, selon le bureau du procureur de l’État.

À la suite de son accord de plaidoyer… Jubilee risque 12 mois de probation. Dans le cadre de l’accord – selon les documents judiciaires obtenus par TMZ – elle devra suivre un cours de formation DUI, assister à une séance d’impact sur les victimes, effectuer 75 heures de travaux communautaires … et payer des centaines d’amendes.

Jubilee sera également sans sa voiture pendant plus d’une semaine, et quand elle la récupérera… elle aura un antidémarreur, pour s’assurer qu’elle ne boit pas et ne conduit pas.

Comme nous l’avons signalé … Jubilé a été arrêté soupçonnée de conduite en état d’ivresse il y a 2 ans après qu’un flic eut découvert qu’elle a écrasé sa voiture. Il l’a décrite comme ayant l’air brisée – notant qu’elle avait échoué à tous les tests de sobriété sur le terrain … puis refusant de souffler pour un alcootest.

Tout bien considéré, elle a de la chance de s’en être éloignée comme elle l’a fait.