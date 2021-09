Un accord fou sur Amazon réduit un aspirateur robot le plus vendu à seulement 90 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Roomba est évidemment la marque la plus reconnaissable dans le domaine des aspirateurs robots. Mais ce n’est pas la seule option à considérer. La gamme d’aspirateurs iRobot Roomba est également souvent chère. Cela signifie que vous devrez dépenser plus de 200 $, même pour le Roomba le moins cher. Ils valent chaque centime, bien sûr. Mais le prix est souvent une priorité absolue pour les personnes à la recherche d’un nouvel aspirateur robot. La bonne nouvelle est qu’il existe de nos jours des options formidables pour les acheteurs à petit budget. Quiconque recherche une option d’entrée de gamme solide sans toutes les cloches et sifflets coûteux devrait consulter le populaire Aspirateur robot Yeedi k600, qui est en vente pour seulement 89,99 $ sur Amazon. C’est de loin le meilleur aspirateur robot pas cher sur Amazon.

Aspirateur robot yeedi k600, avec aspiration super puissante de 1800 pa, jusqu’à 110 min d’autonomie, ultra mince Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur aspirateur robot pas cher d’Amazon

La technologie des aspirateurs robots a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années seulement. Outre de meilleurs systèmes de navigation et d’autres avancées clés, vous pouvez désormais vous procurer des aspirateurs robots qui se vident d’eux-mêmes une fois le nettoyage terminé !

La vidange automatique est la dernière pièce du puzzle qui rend les robots aspirateurs vraiment autonomes. De cette façon, vous pouvez passer des semaines voire des mois sans penser du tout à votre robot aspirateur. L’exemple le plus remarquable à l’heure actuelle est probablement le Aspirateur robot Roomba i3+, qui est actuellement en vente sur Amazon avec une remise de 51 $. Même en vente, cependant, vous devrez toujours payer plus de 500 $ pour en obtenir un. Si vous préférez renoncer aux cloches et aux sifflets afin d’économiser de l’argent et d’acquérir un cheval de bataille dans le processus, cependant, nous avons une offre que vous devriez absolument vérifier dès maintenant.

Les Aspirateur robot Yeedi k600 ne peut pas se vider une fois le nettoyage terminé. Ce n’est pas le robot aspirateur le plus puissant du marché. Ce n’est pas non plus le plus rapide et il n’a pas de nouvelles fonctionnalités sophistiquées comme la navigation guidée par laser. Ce qu’il a, cependant, c’est un prix incroyablement abordable et une qualité qui fera le travail.

Avec un prix de détail de seulement 110 $, Yeedi’s aspirateur robot k600 est déjà l’un des aspirateurs robots les plus abordables du marché. Il ne remportera peut-être aucun prix, mais rendez-vous sur Amazon pour lire quelques-uns des milliers de critiques et vous verrez qu’il s’agit d’un formidable modèle d’entrée de gamme qui est plus que suffisant pour la plupart des gens. C’est certainement déjà une bonne affaire à 130 $, bien sûr. Mais Amazon propose ce modèle populaire en vente dès maintenant pour seulement 89,99 $. C’est une offre fantastique qui ne durera pas longtemps, alors prenez-en une avant qu’il ne soit trop tard.

Faits rapides sur le Yeedi k600

Le Yeedi k600 est le meilleur aspirateur robot pas cher d’Amazon Il dispose de quatre modes de nettoyage différents, dont le mode de nettoyage automatique, le mode de nettoyage ponctuel, le mode de nettoyage des bords et le mode d’aspiration variable Ce modèle dispose d’une batterie de 2600 mAh qui fonctionne jusqu’à 110 minutes par charge Lorsque la batterie est faible, le Yeedi k600 retourne à sa station d’accueil et se recharge. La conception intelligente comprend trois brosses pour un nettoyage en profondeur. Les poils d’animaux ne sont pas de taille pour le Yeedi k600 Ce modèle est extrêmement silencieux, évalué à seulement 55 dB – c’est à peu près la même chose qu’un micro-ondes Tout le monde peut contrôler ce robot aspirateur avec facilité car il n’a qu’un seul bouton Il y a aussi une télécommande pour démarrer, arrêtez et changez de mode de nettoyage La conception à profil bas facilite le nettoyage sous les lits et les canapés

