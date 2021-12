Un accord insensé sur Amazon vous offre un Echo Dot pour 1 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a des offres Echo Dot tout le temps sur Amazon. C’est sûrement au moins une grande partie de la raison pour laquelle c’est le seul haut-parleur intelligent Alexa le plus vendu qu’Amazon ait jamais fabriqué. C’est déjà tout à fait raisonnable à 40 $ – 50 $, mais des remises fréquentes réduisent encore plus ce prix déjà abordable.

Par exemple, Amazon organise actuellement des ventes qui vous rapportent 50 $ Point d’écho de 4e génération pour 29,99 $ ou le 60 $ Point d’écho avec horloge à 34,99 $. Cela dit, les ventes actuelles d’Amazon n’offrent pas de remises proches de celles de l’offre spéciale cachée qu’Amazon exécute actuellement sur le modèle de la génération précédente.

Dépêchez-vous et vous pouvez obtenir un Haut-parleur intelligent Echo Dot pour seulement 0,99 $ lorsque vous bénéficiez également d’un mois de service Amazon Music Unlimited. C’est vrai, les amis – un point pour 0,99 $ !

La meilleure offre Echo Dot d’Amazon

Source de l’image : Amazon

En ce moment sur son site, Amazon propose le Echo Dot pour seulement 8,98 $ lorsqu’il est associé à 1 mois de son Amazon Music Unlimited service, qui coûte 7,99 $ par mois pour les membres Prime.

Comme AMU coûte 7,99 $, cela signifie que vous obtenez un Echo Dot pour seulement 0,99 $ ! Inutile de dire que c’est le prix le plus bas jamais vu.

Il est important de noter que l’abonnement AMU se renouvellera automatiquement chaque mois, bien sûr, et si vous l’aimez, vous pouvez le conserver et abandonner Spotify ou Apple Music. Ou, si vous préférez vous en tenir à ce que vous savez, ce n’est pas grave aussi — il vous suffit d’aller sur cette page à tout moment après avoir passé votre commande et vous pourrez annuler Amazon Music Unlimited.

Vous pouvez littéralement annuler votre service immédiatement après avoir passé la commande et vous n’aurez plus à vous soucier d’être facturé à nouveau. Mais vous pourrez toujours continuer à diffuser pour le reste du mois, et vous obtiendrez un Echo Dot de 0,99 $ !

Le seul inconvénient est que cette offre n’est disponible que pour les clients Amazon qui n’ont jamais souscrit à Amazon Music Unlimited auparavant. Si vous avez déjà essayé AMU ou si vous êtes actuellement abonné, vous verrez un message vous expliquant que vous n’êtes pas éligible pour cette promotion.

Cependant, on ne sait pas quand l’accord disparaîtra, alors dépêchez-vous ou vous pourriez le manquer. Vous pouvez voir les termes et conditions de cette offre ici sur le site d’Amazon.

Faits rapides sur Echo Dot et AMU

Vous vous demandez ce qui rend Echo Dot et Amazon Music Unlimited si géniaux ? Voici quelques informations supplémentaires à garder à l’esprit :

Amazon Music Unlimited vous donne un accès illimité à plus de 70 millions de chansons Diffusez à tout moment, n’importe où, toujours sans publicité L’Echo Dot est l’enceinte intelligente la plus populaire d’Amazon Un design compact vous permet de placer l’Echo Dot n’importe où sans prendre trop de place Le le design en tissu élégant a fière allure dans n’importe quel espace La grande qualité des haut-parleurs rend l’Echo Dot parfait pour diffuser de la musique ou écouter vos podcasts préférés Associez deux haut-parleurs intelligents Echo Dot pour un son stéréo Profitez d’un accès mains libres à l’assistant personnel virtuel intelligent d’Amazon, Alexa Demandez à Alexa de diffuser des chansons d’Amazon Music Unlimited, Spotify, Apple Music, Sirius XM, etc. Alexa peut également répondre à toutes vos questions et même contrôler vos appareils domestiques intelligents. Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes, etc. Le bouton d’arrêt du microphone déconnecte électroniquement les microphones de l’Echo Dot afin que vos conversations privées soient sécurisées

Echo Dot (3e génération) pour 0,99 $ et 1 mois d’Amazon Music Unlimited pour 7,99 $ avec renouvellement automatique… Prix : 8,98 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

