Un accord intelligent avec Chelsea donne une énorme chance au nomade de revenir dans son pays d’origine

Chelsea a confirmé que l’ailier Kenedy avait rejoint le club brésilien Flamengo pour un prêt d’une saison après avoir prolongé son contrat à Stamford Bridge.

Le joueur de 25 ans passera désormais la saison à jouer dans l’emblématique stade Maracana de Rio de Janeiro. Et c’est loin d’être son premier prêt depuis son arrivée à Stamford Bridge à l’été 2015. Le dernier mouvement sera le cinquième séjour temporaire du Sud-Américain dans les livres de Chelsea.

Il n’a disputé que 27 matches au total avec les Blues, marquant trois buts. Une première période de prêt avec Watford n’a duré que quelques mois et une apparition alors que le chef des Hornets de l’époque, Walter Mazzarri, n’était pas impressionné.

St James ‘Park était sa prochaine escale, avec un séjour de six mois au second semestre 2017-18. Newcastle a re-signé l’homme large pour la saison suivante et il a fait 14 départs parmi 25 apparitions en Premier League.

L’Espagne était la prochaine destination de Kenedy, avec 19 sorties en Liga pour Getafe en 2019-2020. Il s’est retrouvé à Grenade la campagne suivante et a connu son sort le plus réussi, avec 28 matches de championnat.

Cependant, il ne semble pas d’avenir pour la star nomade de l’ouest de Londres. Thomas Tuchel a sanctionné un départ et il jouera à nouveau dans son pays natal.

Chelsea a publié une brève déclaration sur son avenir sur son site officiel.

Il disait: “L’ailier passera la prochaine campagne dans son pays natal après avoir terminé son passage à Flamengo, qui partage le même stade Maracana à Rio de Janeiro que son premier club professionnel Fluminense.

“Flamengo est l’actuel champion de la ligue en titre de la Serie A brésilienne nationale et du championnat régional de l’État de Rio de Janeiro.”

Chelsea joue un jeu d’attente contre Kenedy

Il semblait toujours que l’ancienne star brésilienne des moins de 23 ans partirait à nouveau avant la nouvelle saison. Il ne rentre clairement pas dans les plans de Tuchel et il se peut qu’il ait botté son dernier ballon pour le club.

Une pierre d’achoppement à sa sortie de prêt était l’affaire impliquée. Flamengo aurait offert la perspective d’un prêt d’un an et d’un éventuel achat l’été prochain.

Ils étaient également prêts à payer une partie du salaire de Kenedy mais la hiérarchie de Stamford Bridge tenu pour de meilleures conditions. Mais, sans autres prétendants mentionnés, le changement temporaire a été sanctionné.

Kenedy a prolongé son contrat actuel avec Chelsea jusqu’en 2023, ce qui contribuera à augmenter son prix pour la vente prévue l’été prochain.

