Un accord judicieux est conclu alors que son coéquipier de Chelsea mène des négociations rapides pour le déménagement de janvier

L’Inter Milan fait avancer les négociations avec Chelsea sur un éventuel transfert en janvier du défenseur sous-utilisé Malang Sarr, selon des informations en Italie.

Chelsea a récupéré Sarr lors d’un transfert gratuit après son départ de Nice en 2020. Il a été prêté à Porto en octobre pour acquérir de l’expérience, mais n’a joué que huit fois dans le championnat portugais.

Sarr se bat depuis pour une place avec son club parent Chelsea. Cependant, il est derrière Thiago Silva, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Trevoh Chalobah dans l’ordre hiérarchique à l’arrière central.

Thomas Tuchel n’a pu donner à Sarr qu’une seule apparition en Premier League et deux en Coupe Carabao jusqu’à présent cette saison. Aujourd’hui âgé de 22 ans, ce n’est pas le genre de temps de jeu dont il a besoin pour sa progression.

Par conséquent, Chelsea pourrait être sur le point de laisser Sarr partir pour de nouveaux pâturages dans un accord qui pourrait profiter à toutes les personnes concernées.

Selon Sport Mediaset, Sarr est sur le point de rejoindre l’Inter Milan à partir de janvier. Ils devraient le prêter avec une option d’achat pour environ 15 millions d’euros.

Cela pourrait s’avérer être une affaire astucieuse de la part de Chelsea pour un joueur qu’ils ont à peine utilisé après avoir acquis sans frais de transfert.

Du point de vue de l’Inter, une autre option de défenseur central est considérée comme une nécessité. Ils ont Milan Skriniar, Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni comme trois principaux défenseurs. Il n’y a qu’Andrea Ranocchia comme alternative naturelle.

Sarr aurait donc plus de chances de trouver de la place à San Siro, même s’il n’y serait pas non plus un titulaire garanti.

Mais il est prêt à faire le pas et serait déjà à Milan pour négocier après avoir été exclu de l’équipe de Chelsea pour le tirage au sort avec Manchester United dimanche.

Romelu Lukaku conseille Malang Sarr sur le transfert de l’Inter

De plus, le rapport affirme que son coéquipier des Blues, Romelu Lukaku, l’a conseillé pour cette décision. L’attaquant, bien sûr, a fait le passage inverse de l’Inter à Chelsea cet été après avoir remporté le Scudetto.

L’Inter vise à conserver son titre malgré de nombreux changements cet été. Le nouvel entraîneur Simone Inzaghi a inspiré un bon départ à son équipe en évolution. Mais il aura besoin de renforts pour suivre le Napoli et l’AC Milan, qui sont actuellement au-dessus d’eux.

Sarr n’est peut-être pas un nom remarquable, mais ce n’est pas nécessairement un problème pour une équipe déjà forte. Au lieu de cela, il devrait leur fournir plus de profondeur et obtenir plus de matchs qu’il ne le fait à Stamford Bridge.

Cela dit, Chelsea risque de perdre Silva, Rudiger, Christensen et Azpilicueta lors de transferts gratuits en 2022. Par conséquent, ils doivent trouver comment s’assurer d’avoir suffisamment de profondeur pour l’avenir.

Ils pourront peut-être encore convaincre une partie du quatuor de renouveler leurs contrats. Mais ils devront établir des plans d’urgence si certains partent.

LIRE LA SUITE: Chelsea « percée » pour rendre Tuchel heureux et mettre Barcelone et l’Atletico hors star