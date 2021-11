Un accusé d’avoir violé sa belle-fille pendant six ans se suicide à Majorque la veille du procès

29/11/2021 à 22:26 CET

Xavier Peris / Marcos Ollés

UNE homme qui devait être jugé aujourd’hui pour viol à sa belle-fille régulièrement plus de six ans, il a été retrouvé mort à son domicile en Marratxi dimanche dernier. Toutes les preuves recueillies jusqu’à présent par la Garde civile et les médecins légistes indiquent que le suspect s’est suicidé. Le parquet a requis contre lui une peine de douze ans de prison pour avoir contraint la mineure à avoir des relations sexuelles de toutes sortes alors qu’elle était entre 8 et 14 ans. Le suspect a été arrêté il y a quelques années pour ces événements, mais était en fuite.

Le corps de l’homme de 55 ans a été retrouvé par sa compagne dimanche vers onze heures du matin à son domicile de Marratxí, comme l’ont confirmé des sources policières. Services de santé ils pouvaient seulement certifier le décès, qui a été communiquée au tribunal d’instruction numéro 2 de Palma, qui était de garde.

Des agents de la police judiciaire de la garde civile et une commission judiciaire se sont rendus sur place pour procéder à une inspection. Le médecin légiste n’a pas vu de signes de violence et l’intervention d’autres personnes a été immédiatement exclue. Plusieurs indices recueillis sur les lieux indiquaient que l’homme était décédé des suites de l’ingestion d’un grand nombre de drogues. L’autopsie pratiquée aujourd’hui à l’Institut de médecine légale de Palma a confirmé cette hypothèse, même s’il sera nécessaire de procéder à des analyses toxicologiques pour le certifier, comme l’expliquent d’autres sources proches du dossier.

Le défunt a été convoqué ce lundi au Tribunal provincial de Palma pour être jugé par un cas grave de abus sexuel. L’accusation a soutenu qu’entre 2010 et 2016, il avait soumis la fille de sa partenaire sentimentale à toutes sortes d’abus sexuels et avait requis une peine de 12 ans de prison pour lui.

Le parquet a rapporté dans son mémoire de conclusions provisoires que l’accusé a commencé à tâtonner la victime alors qu’elle avait huit ans. L’abus s’est aggravé avec le temps et l’homme a fini par forcer la fille à avoir des relations sexuelles complètes. Les violations ont été commises à la fois dans le véhicule du prévenu et dans les différentes maisons où résidait la famille.

L’accusation a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve de l’usage de la violence ou de l’intimidation par le suspect, qui a continuellement fait des cadeaux à la victime pour s’assurer qu’il ne dit rien à d’autres personnes.

Mais les faits ont fini par être révélés et en 2018, l’homme a été arrêté et interrogé, bien qu’il ait été libéré le lendemain. Un tribunal d’instruction de Palma a engagé une procédure judiciaire et a mené au cours des années suivantes diverses procédures d’enquête. Une fois les investigations terminées, le magistrat a estimé qu’il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre le suspect pour un crime continu d’abus sexuels avec accès charnel et le parquet a présenté ses conclusions provisoires en mars dernier. En plus de la peine de 12 ans de prison, il a demandé une indemnisation de 24.000 euros pour la victime et une ordonnance restrictive lui interdisant de l’approcher ou de communiquer avec elle pendant 10 ans.

L’affaire a été renvoyée à la deuxième section du tribunal provincial de Palma, qui prévoyait de juger l’affaire pendant trois jours, entre lundi et mercredi de cette semaine. Le tribunal a été informé ce lundi en première heure du décès du prévenu et a suspendu l’audience. L’affaire sera classée après le décès de l’accusé.