Un acheteur fréquent de Chelsea attend en janvier si le jeu de puissance de Tuchel se retourne contre lui

L’AC Milan est prêt à signer le défenseur de Chelsea Andreas Christensen en janvier pour s’associer à Fikayo Tomori si l’ultimatum de Thomas Tuchel tombe dans l’oreille d’un sourd, selon un rapport.

Le corps défensif central de Chelsea devient rapidement l’un des sujets les plus intrigants du football pour l’actualité des transferts. Lien de spéculation Cesar Azpilicueta avec un transfert d’agent libre à Barcelone l’été prochain continue de tourbillonner.

Antonio Rudiger, quant à lui, apparaît sur le point d’engager son avenir à long terme au Real Madrid. Lui aussi pourrait signer un accord de pré-contrat avec un club étranger le 1er janvier.

Thiago Silva est en fin de contrat l’été prochain, une idée qui sonne également vraie pour Andreas Christensen.

Le Danois a fait de grands progrès sous Tuchel. Cependant, l’attacher à un nouvel accord s’est avéré étonnamment délicat.

Cela a incité Tuchel à clarifier la situation la semaine dernière en déclarant : « Je n’ai pas de bonnes nouvelles. J’ai compris il y a quelques semaines qu’Andreas voulait la même chose que moi, qu’il voulait la même chose que le club », a déclaré le manager lors d’une conférence de presse.

« Et c’est pourquoi, pour moi, c’était une situation sans problème parce que tout le monde voulait la même chose pour autant que je l’ai compris. Mais nous attendons maintenant une confirmation depuis longtemps. Et c’est à Andreas d’agir comme il agit sur le terrain.

« Il doit agir maintenant en dehors du terrain et parler parce qu’il nous dit qu’il aime Chelsea, il nous dit qu’il veut rester et jouer un rôle important. »

Maintenant, Sports Mole (citant Sky Sports News en Italie), a affirmé que son partenaire commercial fréquent, l’AC Milan, attend dans les coulisses si Christensen continue de résister à un nouvel accord avec Chelsea.

Ils déclarent que Milan est prêt à accrocher Christensen en janvier et pourrait chercher à le jumeler avec l’ancien Blue Tomori.

Maldini identifie Christensen ; deuxième défenseur de Chelsea en vue

La blessure au genou de Simon Kjaer à la fin de la saison a laissé Milan léger à l’arrière. Christensen serait sans aucun doute un pick-up intelligent, et le Danois a été personnellement identifié comme une cible appropriée par le directeur sportif Paolo Maldini.

AC et Chelsea ont mené des affaires fructueuses ces dernières années. Tiemoue Bakayoko, Tomori et Olivier Giroud ont tous déménagé de Stamford Bridge à San Siro.

Le demi-centre des Blues, Malang Sarr, est également sur le radar d’AC. D’autres alternatives si lui ou Christensen ne peuvent pas être signés sont Sven Botman de Lille et Nikola Milnekovic de la Fiorentina.

Le plus récent ajout de Man Utd stimule la poursuite surprise de Werner

Pendant ce temps, le dernier ajout au personnel de Ralf Rangnick a donné à Manchester United un double coup de pouce dans sa poursuite surprise de l’attaquant de Chelsea Timo Werner, selon un rapport.

Sa volonté de bousculer et de harceler les défenseurs l’avait vu émerger comme un cible surprise pour Manchester United la semaine dernière. Le manager par intérim Rangnick est un amoureux du pressing, et Werner pourrait aller comme un gant à Old Trafford.

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles la chef de Chelsea, Marina Granovskaia, était prête à rompre les liens avec l’homme de 47,5 millions de livres sterling. Un accord de prêt à Barcelone en janvier avait été annoncé, mais Thomas Tuchel aurait mis le pied à terre pour empêcher une telle sortie.

Mais selon le Daily Express, une approche plus proche de chez soi pourrait bientôt émerger pour Werner. Citant le Mirror, ils révèlent que United a recruté Helmut Gross, 75 ans, pour rejoindre l’équipe de Rangnick.

Le duo a ensuite travaillé à nouveau ensemble à Hoffenheim puis au RB Leipzig – le club où Werner s’est fait connaître. Sa nomination à United pourrait être « instrumentale » si United choisissait de tenter sa chance pour Werner. Cependant, Gross n’est pas le seul nouveau visage qui pourrait aider à attirer Werner à Old Trafford.

Rangnick a également récemment recruté le psychologue du sport Sascha Lense. L’homme de 46 ans est le père de la partenaire de Werner, Paula.

