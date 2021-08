Un acteur arrêté pour avoir poignardé sa petite-amie 20 fois

in

L’acteur thaïlandais Thanapat Chanakulpisan a été arrêté à Bangkok et s’est vu refuser la libération sous caution après avoir prétendument poignardé sa petite amie Chatsaran Suwannakit à 20 reprises. Connu par ses fans sous le nom de Toy Toy, l’acteur populaire a été arrêté vendredi dernier (6 août) dans la maison de ville où sa petite amie a été retrouvée morte. Le Bangkok Post rapporte que son corps a été découvert au deuxième étage de la maison, allongé face visible dans l’une des chambres. Elle avait au moins 20 coups de couteau sur la poitrine et le corps. Il a été placé en détention provisoire sans caution depuis le crime en raison de la gravité élevée du crime. Il a fait appel devant le tribunal pour obtenir une libération sous caution ce week-end, mais sa demande a été rejetée dimanche.

Le journal poursuit en disant qu’un couteau taché de sang a été trouvé dans la maison, où les deux avaient bu. Chanakulpisan a initialement affirmé que lui et sa petite amie s’étaient engagés dans une altercation verbale qui est rapidement devenue physique après avoir eu un désaccord concernant le travail. L’acteur a poursuivi en disant qu’elle lui avait dit de faire ses valises et de quitter la maison avant de descendre dans la cuisine et de revenir avec le couteau. Craignant qu’elle ne se fasse du mal, il a sauté pour lui arracher le couteau des mains lorsqu’elle a été accidentellement poignardée. Cependant, le journal poursuit en disant que la police allègue qu’il a ensuite avoué le crime après quelques heures d’interrogatoire, partageant qu’il est entré dans une rage aveugle. Son corps a été transporté à l’hôpital général de la police pour une autopsie.

Avant sa mort, Chatsaran avait publié plusieurs messages inquiétants sur Facebook, montrant de graves blessures au visage sur quelques photos. Elle a allégué que son état était dû à des blessures physiques causées par ceux qu’elle aimait. Elle a également avoué avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire il y a deux ans.

Toy Toy est connu pour son rôle dans le feuilleton thaïlandais Why RU? La Série, également connue sous le nom de Phor Rak Chai Rue Pao (C’est à cause de l’amour, n’est-ce pas ?).