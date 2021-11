Un acteur arrêté pour avoir prétendument vendu de la drogue

Les autorités de Bengaluru, en Inde, ont arrêté l’acteur Chekwume Malvin le mois dernier, soupçonné de vente de drogue. L’artiste acclamé dans le monde du cinéma indien aurait été pris en possession de 15 grammes de MDMA et 250 millilitres d’huile de haschich, le tout à proximité d’un campus de la vieille école de la ville. En plus des accusations criminelles, Malvin peut faire face à des conséquences avec son statut d’immigration.

L’arrestation de Malvin a été signalée par The Hindu Times, qui a appris de la police locale que la valeur marchande estimée de son transport était de ₹8 lakh – l’équivalent d’environ 10 800 $ aux États-Unis. Ils ont également trouvé une petite somme d’argent et un téléphone portable sur l’acteur. , et ils les analyseront pour d’autres preuves. Malvin a été fouillé et arrêté en vertu de la controversée loi indienne sur les stupéfiants et les substances psychotropes, qui a été adoptée en 1985 et est considérée par certaines des politiques les plus sévères en matière de drogue au monde. Cela pourrait le forcer à quitter l’Inde.

Malvin a 45 ans et il a quitté le Nigeria pour l’Inde avec un visa médical. Il s’est ensuite inscrit à la branche de Mumbai de la New York Film Academy pour étudier le théâtre, en s’appuyant sur un cours de six mois qu’il avait suivi à la branche de l’école à Abuja, au Nigeria.

Depuis lors, Malvin a joué dans plus de 20 films, dont des titres de premier plan comme Vishwaroopam, Singham, Anna Bond, Dilwale et Paramathma. La police a déclaré qu’il avait avoué avoir vendu de la drogue pour « de l’argent rapide », en utilisant son réseau d’amis et de relations dans le monde du théâtre.

Le gouvernement indien est souvent critiqué pour ses politiques sévères en matière de drogue – en particulier l’accent mis sur la punition plutôt que sur le traitement et le rétablissement. La loi de 1985 en vertu de laquelle Malvin a été arrêté a fait l’objet de critiques particulières. Dans un récent éditorial pour The Economic Times, l’écrivain Ronny Sen l’a qualifié de « l’une des lois sur les drogues les plus punitives, déroutantes et inefficaces au monde ».

Selon l’article de Sen, la loi NDPS punit la possession de « drogues dures » aussi sévèrement que leur vente, production ou achat. Il ne fait pas de distinction entre l’usage personnel et « l’intention de revendre » de la même manière que les lois sur les drogues d’autres pays le font. Bien que certains amendements aient été apportés au cours de la dernière décennie, Sen s’est joint à d’autres personnalités indiennes pour appeler à davantage de changement.

Un appel aurait été lancé parmi les législateurs indiens pour dépénaliser la possession de petites quantités de drogues dont on peut raisonnablement supposer qu’elles sont destinées à un usage personnel. Un amendement a déjà été apporté afin que les toxicomanes puissent opter pour un traitement de toxicomanie plutôt que pour la prison. Avec de nouvelles propositions sur la table, des cas comme celui de Malvin pourraient être bien différents dans les années à venir.