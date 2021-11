Un acteur bien-aimé décède de COVID-19 à 73 ans

L’acteur indien Yusuf Hussain est décédé à l’âge de 73 ans après avoir contracté le COVID-19. Le Tribune India rapporte que Hussain, mieux connu pour ses rôles dans Dhoom 2, Raees et Road to Sangam, est décédé samedi à l’hôpital Lilavati de Mumbai.

Son gendre, le cinéaste Hansal Mehta, qui est marié à la fille de Hussain Safeena, s’est rendu sur Instagram pour partager ses propres membres affectueux de Hussain et comment il a joué un rôle déterminant dans la réalisation de son dernier film, Shahid. « J’avais terminé 2 programmes de Shahid. Et nous étions coincés », a-t-il écrit. « J’étais troublé. Une carrière inexistante de cinéaste était presque complètement terminée. Il est juste venu me voir et m’a dit que j’avais un dépôt fixe et que cela ne me sert à rien si vous êtes si troublé. Il a écrit un chèque. Shahid était terminé. »

« C’était Yusuf Husain. Pas mon beau-père mais un père », a poursuivi Mehta. « Il était la vie – si la vie elle-même devait avoir une forme physique. Aujourd’hui, il est parti. Pour rappeler à toutes ces femmes au paradis qu’elles sont ‘Duniya ki sabse khubsurat ladki’ et à tous les hommes qu’elles sont ‘Haseen naujwaan’. Et puis pour finir avec un « je t’aime, tu t’aimes ». Yusuf Saab Je te dois cette nouvelle vie. Je suis vraiment orphelin aujourd’hui. La vie ne sera plus jamais la même. Tu vas me manquer terriblement. Mon ourdou restera brisé. Et oui, je t’aime, je t’aime, je t’aime ! »

« Cela m’a fait monter les larmes aux yeux, Hansal. Je ne peux pas commencer à imaginer ce que vous ressentirez. Mes plus sincères condoléances à tous », a commenté l’acteur et réalisateur Pooja Bhatt. Mehta a également partagé une photo de Hussain en tant que jeune homme sur Instagram avec la légende « Yusuf Hussain pour toujours ». Certains des costars de Hussain ont également partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. « RIP Yusuf ji », a tweeté l’acteur Abhishek Bachchan. « Nous avons travaillé ensemble dans plusieurs films en commençant par Kuch na kaho et enfin sur Bob Biswas. Il était doux, gentil et plein de chaleur. Condoléances à sa famille. »

« Triste nouvelle !!! Condoléances à Safeena et Hansal Mehta et à toute la famille !!! Repose en paix Yusuf saab », a écrit l’acteur Manoj Bajpayee.