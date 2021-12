Un acteur brésilien achète une Apple Watch Series 6 en ligne et obtient une pierre à la place

Ce n’est pas tous les jours que vous achetez un produit Apple en ligne et recevez quelque chose de complètement différent. Un acteur brésilien a commandé une Apple Watch Series 6 en ligne et a plutôt obtenu une pierre…

Selon le blogueur brésilien Lo Bianco (via MacMagazine), Murilo Benício, un célèbre acteur brésilien, a acheté une Apple Watch Series 6 bleue de 44 mm en ligne chez la marque de supermarché Carrefour, et après 12 jours d’attente, Benício a obtenu une pierre à la place.

L’acteur a payé environ 530 $ pour l’Apple Watch 2020, et lorsqu’il a ouvert le paquet, il a été surpris de trouver une pierre à la place de l’Apple Watch Series 6. Benício a essayé de joindre Carrefour, mais la société a déclaré qu’elle ne pouvait pas aider. l’acteur, puisqu’il a mis plus de sept jours pour porter plainte.

Par la suite, l’acteur brésilien a poursuivi la société. Voici un extrait de ce que l’avocat de Benício a écrit dans le procès :

Le plaignant, acteur célèbre, de renommée nationale, protagoniste de plusieurs feuilletons, n’aurait jamais pu imaginer, même dans le scénario le plus fulgurant, une issue aussi dramatique pour une scène – le moment d’ouvrir le paquet envoyé par l’accusé. Certainement pas la grande finale qu’il aurait espéré.

Murilo Benício | Crédit : TV Globo

L’acteur brésilien a demandé le remboursement de son argent et également que le magasin a été condamné à une indemnité de 2 600 $.

Enfin, la semaine dernière, l’entreprise et l’acteur ont conclu un accord et Carrefour a accepté de lui verser environ 1 500 $. Pour l’instant, on ne sait pas si Benício achètera une autre Apple Watch Series 6, car avec ce prix, il pourrait obtenir un modèle en acier inoxydable et quelques bracelets également. Le Brésil possède l’une des montres Apple les plus chères du marché.

