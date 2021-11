Un acteur de Bollywood publie une vidéo de six tigres dans une observation «extrêmement rare»

Randeep Hooda, un acteur primé en Inde, a publié une vidéo d’une observation « extrêmement rare » de six tigres se promenant derrière un camion de safari au sanctuaire de faune d’Umred Karhandla dans le Maharashtra, en Inde.

Certains touristes ont la chance de voir un tigre à l’état sauvage, sans parler de six. Mais ce touriste a décroché le jackpot du safari.

Cependant, il n’était pas clair qui avait tourné la vidéo. RepublicWorld.com a rapporté que Hooda avait reçu le clip via WhatsApp et a écrit sur Twitter « Chappar Phad ke », ce qui signifie « déchirer le toit ».

Chappar Phad ke .. Umrer – Karhandla VC : WA en avant pic.twitter.com/qrQUb4Jk5P – Randeep Hooda (@RandeepHooda) 19 novembre 2021

L’Indian Express a qualifié cette observation d' »extrêmement rare » et a déclaré que « le département du tourisme du pays et de l’État du Maharashtra a remercié l’acteur de Bollywood d’avoir partagé et souligné la beauté de [the] Forêt indienne, en espérant que cela stimulerait l’industrie du tourisme touchée par la pandémie. »

Également sur FTW Outdoors : un léopard fait un geste salvateur pour échapper à l’hyène

Ramesh Pandey, un haut responsable de l’Indian Forest Service, est intervenu sur Twitter avec un message qui reflétait la rareté d’une telle observation, déclarant : « C’est quelque chose de vraiment intéressant qui se passe. Dans un passé récent, nous avons vu des groupes de 5 tigres à Panna, Pench et Dudhwa et maintenant 6 tigres ensemble, c’est quelque chose de vraiment incroyable.