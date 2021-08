Un acteur de Boyfriend Dungeon parle d’un message haineux sur l’expression d’un méchant

Capture d’écran : Jeux Kitfox

Un contrecoup parmi certains joueurs de Boyfriend Dungeon à propos de son histoire et de son avertissement de contenu s’est même étendu à l’un de ses acteurs de la voix. Alexander Gross s’est récemment rendu sur Twitter pour expliquer comment certaines personnes lui ont envoyé des messages haineux sur son travail vocal pour le principal antagoniste du jeu, bien qu’il s’agisse d’un personnage complètement fictif et distinct.

“Je ne suis que son doubleur”, a écrit Gross hier. “S’il vous plaît soyez respectueux.”

Des spoilers légers suivent.

Gross incarne Eric, un nerd d’armes qui est le méchant au cœur des discussions autour de Boyfriend Dungeon. Bien qu’apparemment innocent au début, Eric continue à être manipulateur émotionnellement et traque le joueur à plusieurs reprises tout au long du match. Ces comportements potentiellement déclencheurs sont référencés dans l’avertissement de contenu initial du développeur Kitfox Games pour la simulation de rencontre, mais à la suite de plaintes selon lesquelles il n’était pas assez explicite, le studio met maintenant à jour l’avertissement pour qu’il soit plus précis.

D’autres joueurs voulaient qu’Eric soit une partie facultative du jeu, et quelques-uns sont apparemment allés jusqu’à essayer de faire honte à Gross pour même l’avoir exprimé en premier lieu.

“Hé, je ne peux pas croire que je dois régler ça, mais s’il vous plaît, ne m’envoyez pas de messages haineux à propos de mon personnage dans Boyfriend Dungeon”, a-t-il écrit sur Twitter. “Je sais qu’il craint.”

Beaucoup de jeux sont sortis cet été, mais peu d’entre eux ont eu un discours autour d’eux comme Boyfriend Dungeon, un jeu sur les rencontres avec des gens et l’utilisation des armes en lesquelles ils se transforment en explorant des donjons. Alors que certaines de ces conversations sur les avertissements de contenu et les déclencheurs de traumatismes sont relativement nouvelles, d’autres sur la liberté artistique et les distinctions entre ce que l’art essaie de représenter et ce qu’il approuve réellement sont très anciennes, même lorsqu’Internet leur donne l’impression qu’elles se reproduisent pour la toute première fois.

“Il y en avait un [message] que j’ai eu, et j’ai en fait cité celui-ci, c’était comme, ‘Cela vous fait du mal de dépeindre un personnage qui fait ce genre de choses’ », a déclaré Gross à Kotaku lors d’un entretien téléphonique. «Cela faisait partie d’un message plus long ou quelque chose du genre, et cela m’a dérouté parce que, vous savez, je pense que j’ai accepté le travail parce que c’est ce que j’aime faire. Je ne cautionne pas ce que fait le personnage.

Capture d’écran : Jeux Kitfox

Gross, qui a fait du travail vocal pour des jeux comme Monster Prom 2: Monster Camp et Guilty Gear Strive, ainsi que des dessins animés, a déclaré qu’il ne connaissait pas l’étendue du personnage d’Eric lorsqu’il enregistrait car tous les dialogues du personnage et dans -les actions du jeu sont exprimées, mais même pendant la planification, je savais qu’il était toxique.

“J’ai lu le script et je me suis dit:” Wow, ce gars est une merde “”, a déclaré Gross à Kotaku. « Il craint. Alors je lui ai fait une combinaison de tous les fuckboys que je connais. Il est juste horrible. Et donc j’ai essayé de jouer de cette façon. Et c’était tout.

Gross a déclaré qu’il soutenait Kitfox Games en révisant l’avertissement de contenu original, même s’il ne croyait pas que les joueurs devraient avoir la possibilité de ne pas expérimenter complètement le personnage d’Eric.

“C’est un sujet tellement délicat”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’avoir l’avertissement de contenu est le plus que vous puissiez faire, surtout si c’est l’histoire que les développeurs veulent vous raconter, si c’est l’histoire qu’ils veulent mettre en avant.”

Les jeux ont longtemps été au cœur de conflits sur le type d’art à créer et sur la manière dont il devrait ou ne devrait pas être utilisé. Même après les paniques morales et les décisions de la Cour suprême, il y a toujours des débats sur les limites du type de contenu que des sociétés comme Valve devraient autoriser à vendre via ses plateformes et sur la manière dont les créateurs sont responsables envers leur public de rendre leurs jeux plus accessibles. .

Quelque chose qui n’est pas contesté, cependant, c’est que Gross n’est pas le personnage qu’il exprime dans Boyfriend Dungeon.

“Cela a déjà été dit, mais j’espère que cela prendra vraiment racine”, a déclaré Gross. « Parfois, vous devez jouer des méchants qui font des choses très réalistes et mauvaises. Et cela ne veut pas dire que nous tolérons cela du tout.

Comme il l’a écrit sur Twitter, “C’est juste jouer, vous tous.”