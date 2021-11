Christopher Ranney, un acteur qui est apparu dans un épisode de Breaking Bad et qui était actif dans la communauté cinématographique du Nouveau-Mexique, a été arrêté pour agression sexuelle présumée sur enfant le 22 octobre dans le comté de Santa Fe. L’homme de 49 ans était copropriétaire de Sol Acting Studios et était producteur sur God is a Bullet, The Commando, The Manson Brothers Midnight Zombie Massacre et d’autres projets tournés au Nouveau-Mexique. Les allégations contre Ranney remontent à 2016.

Un mandat d’arrêt a été émis contre Ranney le 7 octobre et il a été placé en détention le 22 octobre, rapporte l’Albuquerque Journal. Il a été inculpé de pénétration sexuelle criminelle au premier degré, de contact sexuel criminel/au deuxième degré mineur et de corruption d’un témoin. Une audience de détention provisoire était prévue mardi.

Selon un affidavit de mandat d’arrêt déposé auprès du tribunal métropolitain du comté de Bernalillo, un jeune membre de la famille a dit à sa mère que Ranney avait commencé à la toucher de manière inappropriée à l’âge de 8 ans, rapporte le Santa Fe New Mexican. Ranney a admis avoir commis des actes répréhensibles et s’est excusé lorsqu’il a été confronté, selon l’affidavit.

Sol Acting Studios a confirmé que Ranney n’était plus impliqué depuis le 18 octobre. Le propriétaire Ron Weisberg a déclaré au Journal que Ranney s’était retiré des studios avant l’arrestation en raison de problèmes familiaux sans rapport. La nouvelle situation a forcé Ranney à partir plus tôt que prévu, a déclaré Weisberg. Sol Acting Studios propose des cours de théâtre et de production aux adultes et aux jeunes.

« Les allégations contre Ranney impliquent un comportement odieux que Sol condamne sans ambiguïté », a déclaré Weisberg dans un communiqué jeudi. « Nous sommes fiers depuis des années d’offrir un environnement sûr et stimulant pour tous les âges, et nous continuerons de le faire. Si les allégations contre Ranney s’avèrent vraies, il aura trahi non seulement sa famille, mais nous tous ici à Sol, professeurs et étudiants. Comme le reste de la communauté, nous sommes horrifiés et abasourdis. «

Ranney n’a jamais organisé de programme pour les jeunes dans les studios, a ajouté Weisberg, notant qu’il y avait des caméras dans le bâtiment pour s’assurer que rien de tel ne se produirait dans leurs locaux. « Nous ne pouvons que continuer à rassurer nos clients et associés, encore une fois, que nous n’avons vu aucune preuve de ces activités, et que nous ne serions pas restés les bras croisés si nous l’avions su », a-t-il déclaré. « Nous avons mis nos cœurs et nos âmes dans cette entreprise et continuerons de le faire. »

Ranney était également membre du conseil d’administration de la New Mexico Film Foundation, mais a démissionné. Il a plus de 70 crédits d’acteur, selon son profil IMDb. Il est apparu en tant que détective dans l’épisode « One Minute » de Breaking Bad en 2010. Ses autres crédits incluent Fright Night, Running with the Devil, The Dead of Night, Justice et Spare Parts.