Un acteur de “ filles lourdes ” dénonce la discrimination au Mexique pour être gay

Bien qu’ils aient reçu ce refus, l’acteur et son fiancé ont continué avec la même idée de se marier sur une plage mexicaine. Ils ont finalement trouvé l’endroit idéal pour le faire: l’hôtel UNICO, sur la Riviera Maya.

Après le mariage, le couple aura sa lune de miel, mais pas au Mexique, mais en Europe, selon The Knot. «Eh bien, nous profitons de la lune de miel la plus épique et la plus longue! Nous avons récemment lancé une entreprise de voyages et d’aventures LGBTQ +. Comme notre mariage, nous voulions un endroit où notre communauté se sentait en sécurité et célébrée.

«Nous créons ces aventures partout dans le monde, des îles grecques au Mékong, la fierté de Berlin, la fierté d’Amsterdam et la mer Adriatique. Nous louerons un bateau entier et le remplirons de personnes LGBTQ +, membres de la communauté. et leurs amis, leur famille et leurs alliés ».