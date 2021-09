Un acteur de la série Ted Lasso doit nier qu’il s’agit d’un CGI | Divertissement

Cela ressemble à quelque chose d’une vidéo de Fifa 22. Mais ce n’est pas un CGI, le nom de l’acteur est Brett Goldstein et c’est une personne de chair et de sang, comme il l’a lui-même avoué …

Loa graphiques générés par ordinateur (CGI) Ils ont atteint un niveau de réalisme, qu’il est parfois très difficile de savoir si ce que vous voyez est une personne réelle, ou un CGI. Au point qu’un acteur a dû crier sur les réseaux sociaux : “Hé, je ne suis pas un CGI !”…

Ted lasso est l’une des séries les plus populaires et primées sur Apple TV +. Une comédie amusante sur un entraîneur de football américain qui va entraîner pour la ligue anglaise.

Mais ce dont on parle sur les réseaux sociaux, ce n’est pas de son protagoniste, Jason Sudeikis, mais de Roy Kent, l’un des joueurs de l’équipe. Les gens se demandent s’il est acteur, ou un CGI…

Il faut reconnaître qu’un air CGI tiré de FIFA 22 en possède. Même dans les photos de rue, comme vous pouvez le voir dans le dernier tweet… ça sème le doute.

Peut-être que la barbe et les cheveux parfaitement taillés et peignés, et ses performances quelque peu robotiques, aident à semer l’incertitude.

Le problème est allé au-delà du commentaire typique sur les réseaux qui est oublié. Il existe depuis quelques mois maintenant et le débat continue.

Pour un acteur ce n’est pas une bonne publicité à confondre avec un CGI, car ils peuvent être plus ou moins réalistes, mais les CGI ne savent pas comment agir. Ou du moins, pas en tant qu’acteur professionnel (pour l’instant…).

Le fait est que l’acteur qui donne vie (ou pas) au Roy Kent de la série s’appelle Brett Goldstein, et a dû publier une déclaration dans laquelle il explique, à moitié sérieusement à moitié en plaisantant, qu’il ne s’agit pas d’un CGI :

“Il y a un putain de tas de trucs fous qui se passent sur Internet aujourd’hui, comme toujours”, commence-t-il, puis prétend qu’il est “un homme humain tout à fait normal” faisant “des choses humaines de base normales comme le rendu, la mise en mémoire tampon et le transfert de données. “.

C’est un débat qui aurait été surréaliste pendant longtemps, mais qui devient de plus en plus réel. Et cela augmentera au fil des ans, à mesure que de plus en plus d’acteurs synthétiques apparaissent à l’écran, comme cela s’est produit récemment dans The Mandalorian.