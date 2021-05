Un acteur de l’Armée des morts dit qu’il y a eu “ des discussions ” sur une suite

Si vous vous souvenez bien, Zack Snyder a bien résumé les choses dans Army of the Dead. Le monde est sur le point de devenir très vissé en raison du personnage d’Omari Hardwick ayant embarqué dans un jet privé à destination de Mexico, pour découvrir qu’il avait été mordu par le chef zombie Zeus, le transformant ainsi en zombie Alpha. La quasi-totalité du casting a été tuée à ce stade, mais Omari Hardwick a déclaré à ET que l’espoir était bien vivant pour une suite de l’Armée des morts, et c’est celui qui l’inclurait. Le voici dans ses propres mots: