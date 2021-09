Un acteur de point de vente pour les PME Mswipe envisage une croissance 3X du nombre de marchands d’ici 2024, objectif d’acquérir la licence NBFC

« Sur environ 20 000 marchands que nous embarquerons chaque mois, chaque marchand aura accès à cette fonctionnalité e-RUPI », a déclaré Manish Patel.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Mswipe, l’acteur de point de vente mobile soutenu par Ratan Tata, qui se concentre sur les commerçants des petites et moyennes entreprises (PME), cherche à multiplier par 3 sa base de commerçants POS et QR au cours des trois prochaines années alors qu’il envisage de acquérir une licence NBFC de la Reserve Bank of India (RBI) au cours de l’exercice 22 pour devenir une petite banque de financement numérique pour les PME, a déclaré le fondateur de Mswipe, Manish Patel, à Financial Express Online lors d’une interaction.

«Nous voulons être à 1,5 million de points de vente (commerçants), soit environ 3x à partir d’aujourd’hui d’ici 2024 et 3x supplémentaires de 1,1 million de commerçants QR d’ici 2024. Nous voulons être une banque axée sur les PME car il n’y a actuellement aucune banque exclusivement axée sur les PME dans le pays aujourd’hui. Il existe des banques axées sur les consommateurs ou sur les grandes entreprises, mais aucune banque ne se concentre actuellement sur les PME », a déclaré Patel. Mswipe compte actuellement 6,75 lakh de marchands de points de vente.

Conformément à son déménagement pour la licence bancaire, la startup avait nommé en juillet de cette année l’ancien PDG de Cashe, Ketan Patel, comme nouveau PDG de l’entreprise. Mswipe a l’intention de créer un guichet unique pour les PME en ce qui concerne les besoins de paiement ou de financement, acheter maintenant, payer plus tard, prêts directs, gestion des stocks, micro guichets automatiques, etc. pour les entreprises de technologie financière par rapport à l’activation des paiements ou au traitement des paiements. En juin de cette année, BharatPe aurait acquis la licence NBFC en partenariat avec Centrum. D’autres startups fintech telles que OkCredit et Khatabook auraient également examiné la licence NBFC.

Pendant ce temps, Mswipe avait lancé mercredi l’adoption d’e-RUPI pour que ses commerçants POS et QR se fassent vacciner contre Covid-19 dans les hôpitaux et les établissements de santé via les bons numériques d’e-RUPI. « Progressivement, au cours des prochaines semaines, presque tous les clients sur Mswipe pourront accéder à cette fonctionnalité, puis progressivement, chaque marchand que nous embarquerons disposera automatiquement de cette fonctionnalité. Sur environ 20 000 marchands que nous intégrons chaque mois, chaque marchand aura accès à cette fonctionnalité e-RUPI », a ajouté Patel.

e-RUPI est un mécanisme de paiement unique sans numéraire et sans contact lancé par le Premier ministre Narendra Modi en août pour renforcer le programme de transfert direct de prestations (DBT). Le programme a été lancé pour permettre le transfert d’argent « en fonction de la personne et de l’objectif » dans le cadre des programmes DBT du ministère de la Santé, dans un premier temps, vers le téléphone mobile du bénéficiaire (y compris les téléphones multifonctions) via un code QR ou un SMS. Les commerçants seraient en mesure d’accepter le code ou le SMS sans aucune intervention d’application ou de carte ou même des services bancaires en ligne via e-RUPI développé par la National Payments Corporation of India (NPCI).

