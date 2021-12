Un acteur hollywoodien accusé de cannibalisme quitte la cure de désintoxication

acteur hollywoodien accusé de cannibale quitte sa cure de désintoxication | .

Souvenez-vous de l’occasion où le acteur américain, Armie Hammer, a avoué qu’il avait des désirs et des fantasmes d’ingérer une autre personne, depuis qu’il vient de sortir de la clinique où il a passé neuf mois en cure de désintoxication, traitant ses addictions et aussi après les accusations de certains de ses anciens partenaires de leurs pratiques en dehors de la commun.

Et le premier a assuré qu’il n’était pas calme mais bien au contraire, il avait même des pratiques très étranges qui impliquaient de la douleur.

Le célèbre acteur de Hollywood à partir de 35 ans a été admis le 31 mai 2020 dans un centre de réadaptation situé en périphérie de Orlando, Floride, où il a été éloigné de sa famille pendant neuf mois.

Il a une ex-femme qui est la mère de ses enfants, Chambres d’Élisabeth, à qui elle a demandé de bien vouloir l’emmener à ladite clinique pour qu’elle se rétablisse.

C’est son avocat qui a confirmé que le acteur Il avait quitté son centre de traitement et se porte très bien, selon les informations partagées avec E! News.



Le célèbre acteur hollywoodien est sorti de cure de désintoxication après 9 mois.

Il s’est fait connaître de moi pour certains rôles dans les films Call Me By Your Name et The social Network, Il a démenti toutes les accusations portées par les femmes qui assuraient leurs pratiques, la police a renvoyé l’affaire au parquet Lizeth pour poursuivre cette enquête grâce à quelques SMS qui ont été délivrés à titre de preuve.

Dans l’un de ces messages, Armie Hammer avait écrit : « Je suis 100 % cannibale. Je veux te manger. Bon sang, c’est effrayant à admettre. Il ne l’avait jamais admis auparavant. J’ai déjà coupé le cœur d’un animal vivant et je l’ai mangé pendant qu’il était chaud. »

En outre, il a également admis que l’idée de faire la même chose avec une personne se retournait contre lui, une situation qui a bien sûr effrayé les internautes et bien plus les personnes qui ont été proches de lui, des détails qui le maintiennent encore à ce jour. les gros titres et sous les feux de la rampe jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.