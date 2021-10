Un acteur international arrêté à cause de sa tenue

L’acteur nigérian primé Chiwetalu Agu a été arrêté le 7 octobre pour avoir prétendument porté une tenue montrant son soutien aux peuples autochtones du Biafra (IPOB), une organisation séparatiste au Nigeria qui veut voir la République du Biafra rétablie. Le général de brigade Onyema Nwachukwu, porte-parole de l’armée nigériane, a déclaré au journal nigérian The Guardian le 8 octobre qu’Agu avait résisté à son arrestation lorsqu’il a été placé en garde à vue, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été agressé par les soldats. Agu fait face à des accusations d’incitation de membres du public et de sollicitation de soutien pour l’IPOB. Agu a passé une nuit en prison avant que l’Actors Guild of Nigeria n’intervienne pour obtenir sa libération, rapporte Sahara Reporters.

L’armée soutient la liberté d’expression, a déclaré Nwachukwu, mais il a déclaré que la tenue d’Agu était une violation d’une loi qui interdit aux individus ou aux groupes d’inciter à la violence. « Il est donc pertinent de déclarer que tout en exerçant de telles libertés, cela doit être fait dans les limites de la loi, en gardant à l’esprit l’impératif de paix et de sécurité nationale », a déclaré Nwachukwu au Guardian. « Pour éviter tout doute et souligner, le peuple autochtone du Biafra (IPOB) reste proscrit. Par conséquent, tout individu ou groupe perçu comme projetant et faisant avancer la cause ou les activités du groupe est considéré comme défiant effrontément la constitutionnalité de la République fédérale. du Nigéria. » Nwachukwu a accusé Agu d’avoir fait preuve d’une « disposition peu charitable à nier la paix et la sécurité dans la région », c’est pourquoi les autorités l’ont arrêté.

Agu, 65 ans, est un acteur respecté de Nollywood, qui a remporté un prix en 2012 pour le meilleur acteur dans un film autochtone. Il est apparu dans plus de 150 films. L’acteur serait en pleine mission humanitaire lorsque l’armée l’a placé en garde à vue. Dans une interview à Punch publiée samedi, il a accusé l’armée de l’avoir mal traité pendant sa détention, ajoutant qu’il partageait une cellule avec un autre homme enchaîné. Il a décrit la pièce comme « sale » avec juste des « matelas déchirés » pour les deux hommes.

« J’ai décidé de le gérer parce que je n’y suis pas allé pour me battre. J’y suis allé pour être écouté, pas pour aggraver la crise », a déclaré Agu à Punch. « Ce gouvernement agit trop comme un combattant ; pourquoi devriez-vous être un combattant alors que la personne à qui vous avez affaire est un civil et n’est pas armé ? s’attarder, l’agitation en faveur de la sécession continuerait de s’intensifier. »

Dans cette même interview, Agu a défendu le port du costume qui l’a fait arrêter, mais a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec l’IPOB. « Cela (le costume) n’a rien à voir avec IPOB. Vous pouvez parler de la similitude des couleurs mais cela ne les rend pas identiques », a-t-il déclaré. « En tout cas, dans le Nord et partout, vous avez des gens qui portent un camouflage militaire; ce n’est pas une tenue civile et vous leur permettez de le porter. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait le groupe, Agu a déclaré qu’il voulait voir la liberté pour le peuple Igbo, qui est indigène au Nigeria. « Ne les mettez pas en esclavage ; vous n’avez pas le droit de les mettre en esclavage. Nous sommes tous venus nous battre pour le projet Nigeria comme le regretté Dr Nnamdi Azikiwe, Obafemi Awolowo et Tafawa Balewa, mais si vous ne voulez pas que pays soit une seule entité, permettez aux gens de suivre des chemins (séparés) », a-t-il déclaré.