Un acteur légendaire écrase le spécial du Nouvel An de Miley Cyrus et Pete Davidson

La célébration du Nouvel An de Pete Davidson et Miley Cyrus a mis en vedette une tonne de puissance de star pour sonner en 2022, mais c’était un petit caméo que de nombreux fans distingueront. Après avoir fait référence à son statut de mème à Halloween, Steve Buscemi est de retour pour célébrer le réveillon du Nouvel An avec une apparition lors du segment de Davidson sur ses résolutions 2022.

L’objectif principal de la star de SNL était d’éviter une querelle avec sa co-vedette de King of Staten Island au cours de la nouvelle année. Mais pour Buscemi, il est prêt à creuser et à tenir bon comme un petit terrier enragé. Pendant le segment, Davidson reçoit un message FaceTime de Buscemi qui lui dit que son retour à New York comprendra un retour à l’hostilité, y compris une règle d’attaque à vue.

Pourquoi l’ancien de Boardwalk Empire serait-il si bouleversé? Davidson l’a fait payer pour le roi de Staten Island. « Il était dans Barton Fink, le mec est prêt pour la vie », a déclaré Davidson à Miley Cyrus après avoir été présenté comme un radin.

Le camée est venu sur les talons de Buscemi recevant la clé de la ville de New York du maire sortant Bill de Blasio. « Cela fait 20 ans, mon frère », a déclaré de Blasio mardi. « Cela a été un long chemin pour nous deux. C’est un immense honneur au nom des habitants de cette ville de présenter une clé de New York. »

L’honneur vient du sacrifice de Buscemi après les attentats du 11 septembre 2001 lorsque l’acteur est retourné à la station Engine 55 de FDNY dans la Petite Italie pour soutenir les pompiers à la suite de la perte massive des premiers intervenants lors des attaques.

À l’époque, Buscemi a nié les interviews à l’époque et était là « pour le peuple » en tant qu’ancien membre de la station. Il a remercié Engine 55 lors de la cérémonie de remise des prix, gardant une nouvelle fois sa notoriété sous contrôle. « Avant d’être acteur, j’avais l’un des meilleurs emplois à New York à Engine 55 dans la Petite Italie, et je leur serai toujours reconnaissant de m’avoir permis de travailler à leurs côtés au lendemain du 11 septembre », Buscemi mentionné.

Récemment, Buscemi a admis que la décision de revenir et les attentats du 11 septembre l’ont laissé aux prises avec le SSPT, qualifiant l’attaque de « grande partie de lui » et se transportant en arrière à la mention de ce qui s’est passé. « Je n’ai eu aucun problème de santé et je me fais examiner – mais définitivement, oui, le stress post-traumatique? Absolument », a déclaré Buscemi. « Je n’y suis resté que cinq jours, mais quand j’ai arrêté d’y aller et que j’ai essayé de revivre ma vie, c’était vraiment, vraiment difficile. »