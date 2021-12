Un activiste fait pression sur Kohl’s pour qu’il envisage la vente de commerces en ligne, selon un rapport

Les gens font leurs courses dans le grand magasin Kohl’s au milieu de l’épidémie de coronavirus le 5 septembre 2020 à San Francisco, en Californie.

Un militant aurait fait pression sur Kohl’s pour qu’il envisage soit une vente, soit une séparation de son activité en ligne, à la suite d’une décision similaire de la chaîne de grands magasins Saks Fifth Avenue, selon le Wall Street Journal.

Le fonds spéculatif basé à New York Engine Capital voudrait que Kohl’s explore les deux alternatives pour essayer d’augmenter le cours de ses actions, a déclaré le WSJ. Le groupe d’activistes a envoyé une lettre au conseil d’administration de Kohl dimanche, selon le rapport. Engine Capital détient une participation d’environ 1% dans Kohl’s.

Les actions de Kohl ont clôturé vendredi à 48,45 $, à peu près au niveau où elles se négociaient il y a dix ans, ce qui donne à Kohl’s une valeur marchande d’environ 7,3 milliards de dollars, soit moins que celle de Macy’s mais plus que celle de Nordstrom. L’action de Kohl est en hausse d’environ 19% depuis le début de l’année, sous-performant le S&P 500.

Selon le WSJ, Engine Capital a déclaré dans sa lettre qu’en supposant que Kohl’s génère un chiffre d’affaires en ligne d’environ 6,2 milliards de dollars, l’activité numérique de Kohl vaudrait à elle seule 12,4 milliards de dollars.

Engine Capital a également déclaré qu’il pensait qu’il existe des sociétés de capital-investissement qui paieraient au moins 75 $ par action, selon le rapport. Et le groupe d’investisseurs a déclaré que les discussions avec des acheteurs potentiels suggèrent qu’ils pourraient monétiser davantage l’immobilier de Kohl, a rapporté le WSJ.

Les représentants de Kohl’s et Engine Capital n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Ces pourparlers surviennent alors que les investisseurs voient l’intérêt de posséder une partie d’une division de commerce électronique à croissance plus rapide avec des opérations plus averties en matière de technologie. La branche numérique de Saks viserait désormais à devenir publique avec une valorisation de 6 milliards de dollars, soit environ six fois les revenus. Il avait une valorisation de 2 milliards de dollars aussi récemment qu’en mars.

Pendant ce temps, Macy’s a été exhorté par le groupe activiste Jana Partners à séparer ses opérations de commerce électronique de ses magasins, dans l’espoir d’obtenir une plus grande valorisation. Macy’s a depuis engagé la société de conseil AlixPartners pour revoir sa structure commerciale.

« Nous reconnaissons également la valeur significative que le marché attribue aux entreprises de commerce électronique pures », a déclaré Jeff Gennette, PDG de Macy’s, lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats. « Et alors que nous examinons le paysage aujourd’hui, nous entreprenons une analyse supplémentaire qui pourrait aider à éclairer notre stratégie à long terme pour libérer davantage de valeur pour Macy’s. »

Kohl’s a eu un autre affrontement récent avec des investisseurs activistes qui ont soulevé des doutes sur la direction de l’entreprise et tenté de prendre le contrôle de son conseil d’administration. Le groupe – Macellum Advisors, Ancora Holdings, Legion Partners Asset Management et 4010 Capital – est parvenu à un accord avec le détaillant en avril et a ajouté quelques administrateurs indépendants soutenus par des investisseurs à son conseil d’administration.

En 2014, Engine Capital a fait pression sur Ann, propriétaire des marques de mode Ann Taylor et Loft, pour qu’elle se vende. L’entreprise l’a fait l’année suivante.

