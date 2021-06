Un adjoint de l’Idaho fait l’objet d’une enquête pour l’arrestation de John Hall ⋆ 10z viral

La famille d’un homme âgé d’une petite ville de l’Idaho affirme qu’un adjoint du shérif du comté l’a jeté au sol et l’a électrocuté avec un Taser, le laissant saigner de la tête, ont rapporté les médias locaux.

Les allégations macabres ont attiré un degré inhabituel d’attention nationale sur la ville de 2 782 habitants de Wendell, comme indiqué dans le recensement de 2010.

Selon les récits locaux, la saga aurait commencé après qu’un chauffeur de camion ait appelé les autorités et accusé un homme de 78 ans John Hall de rage au volant et d’avoir une arme à feu.

“Tout s’est dégradé à partir de là”, shérif du comté de Gooding Shaun Gough aurait déclaré à un média local.

Gough a raconté comment les événements se sont déroulés vers le sud au point de vente local KMTV.

“Les députés ont répondu, M. Hall a ensuite été tasé, et nous sommes en train d’enquêter sur tout cela”, a déclaré Gough.

Cet adjoint, qui n’a pas été identifié par les médias locaux, aurait depuis été suspendu et l’incident fait l’objet d’une enquête.

La vidéo de l’incident a été enregistrée par le petit-fils de Hall et publiée sur Facebook. Si la vidéo Facebook ne se charge pas pour vous, regardez la vidéo de KTVB :

La séquence reprend plusieurs minutes après le début de l’arrestation, montrant le septuagénaire Hall déjà au sol alors que l’officier lui menotte les mains derrière le dos. L’adjoint porte également un Taser déjà déployé qui semble être connecté au corps de Hall.

Le petit-fils, Salle Antoine, peut être entendu crier aux officiers que John Hall est “un vieil homme” qui “n’a rien fait”. Il dit également à l’officier qu’il a un “foie défaillant” et un “rein défaillant”. Le fils de John Hall, qui était dans le véhicule avec lui, est également représenté au sol et menotté.

L’épouse de John Hall, une femme identifiée par les médias comme Salle Verla, peut également être vu suppliant le député de libérer son mari et exigeant de savoir ce qui s’était passé. La vidéo se termine avec John Hall emmené dans la voiture de patrouille de l’adjoint avec la taille de son pantalon presque au niveau des genoux et du sang couvrant son visage.

Selon un rapport du Times-News, l’incident présumé de rage au volant a eu lieu sur l’Interstate 84. Un chauffeur de camion a déclaré à un répartiteur de Southern Idaho Regional Communications (SIRCOMM) qu’un autre véhicule avait tenté de le faire sortir de la route. Il a ensuite suivi le véhicule jusqu’à chez lui et a appelé le 911 et a déclaré qu’il croyait avoir vu des armes à feu et deux hommes dans le véhicule.

Anthony Hall a repoussé les allégations du camionneur, déclarant à News Radio 1310 que la plate-forme suivait son grand-père, qui a ensuite appuyé sur les freins pour tenter d’amener le conducteur à cesser de le suivre de si près.

Les dossiers judiciaires obtenus par News Radio 1310 ont montré que Verla Hall a été accusée d’avoir résisté à une arrestation et à des saisies alors qu’aucune accusation n’a été déposée contre John Hall. La décision de savoir si Hall sera inculpé sera prise par les procureurs du comté, selon le shérif Gough.

Gough a déclaré que l’enquête interne sur l’incident sera menée par un membre du bureau du shérif du comté d’Ada qui est un instructeur sur le recours à la force.

Dans une publication sur Facebook le 29 mai, Anthony Hall a déclaré que la santé de son grand-père avait « pris une tournure » depuis qu’il avait été tasé et que la famille avait appelé une ambulance.

“Il a de violents spasmes musculaires de sa colonne vertébrale à ses jambes”, a écrit Anthony Hall. « Ses cris et ses gémissements me remplissent d’une rage absolue envers ce que cet officier a fait. L’ambulance a été appelée. Veuillez garder John dans vos prières.

