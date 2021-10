Un administrateur de baseball universitaire et ancien joueur de ligue mineure tué lors d’une fusillade

Un administrateur de baseball universitaire a été tué par balle jeudi à l’extérieur d’une maison qu’il a vendue à une société immobilière, selon le New York Post. Ladell Thornton, 43 ans, est soupçonné d’avoir tué Christopher Gradoville au domicile d’Omaha, dans le Nebraska. Gradoville avait 37 ans. Il a été rapporté que Thornton louait la maison à l’époque.

Gradoville a été retrouvé mort avec de multiples blessures par balle à l’extérieur de la maison jeudi matin après y être arrivé pour effectuer une réparation. La cause de la fusillade n’est pas claire, mais Thornton a de longs antécédents criminels et a été placé en détention après la scène, puis arrêté pour suspicion de meurtre au premier degré et d’utilisation d’une arme pour commettre un crime.

Omaha Athletics pleure la mort du directeur des opérations baseball de Creighton Chris Gradoville. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille Gradoville et à la communauté Creighton. pic.twitter.com/5g8OsAvlk7 – Omaha Baseball (@OmahaBSB) 1er octobre 2021

Gradoville était administrateur de baseball pour l’Université Creighton. Il a également joué au baseball pour l’école de 2004 à 2007. “La communauté de Creighton est absolument dévastée par la mort de Chris Gradoville”, a déclaré l’Université Creighton dans un communiqué. “Chris représentait le meilleur de ce que cela signifiait d’être un Bluejay. C’était un ancien élève, un ancien joueur de baseball hors pair et le directeur bénévole des opérations de baseball.

“Mais plus important encore, Chris était un être humain incroyable, admiré par tout le monde autour de lui, y compris nos entraîneurs, notre personnel et nos joueurs. Nous offrons nos prières et nos plus sincères condoléances à l’épouse de Chris Nikki et à toute la famille Gradoville pendant cette période extrêmement difficile .”

Gradoville, qui jouait au receveur à Creighton, s’est joint au personnel à l’automne l’an dernier. Après avoir joué pour Creighton, Gradoville a été sélectionné au 24e tour du repêchage de la MLB en 2007 par les Texas Rangers. Il a passé quatre saisons dans l’organisation des Rangers, jouant dans deux matchs hors-concours de la MLB au stade d’Arlington. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la performance sportive, se spécialisant dans le traitement des blessures sportives. Gradoville était le propriétaire de Tactical Training Coution LLC, qui est une initiative qui forme les premiers intervenants en condition physique et en santé, selon le site officiel de Creighton Baseball.

« Le fait d’avoir Chris comme membre de notre équipe au cours des 18 derniers mois a été formidable parce qu’il était un homme formidable et un coéquipier formidable », a déclaré l’entraîneur-chef de baseball de Creighton, Servais. “Que vous soyez un joueur, un coéquipier ou un autre membre du personnel qui avait besoin d’un coup de main, Chris a été l’un des premiers gars à s’avancer.” Gradoville laisse dans le deuil son épouse, Nikki, qu’il a rencontrée alors qu’il jouait pour une filiale des Rangers en 2007.